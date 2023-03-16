Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Северо-Казахстанская область

10 кандидатов от СКО баллотируются в депутаты Мажилиса

16 Марта 2023, 12:38
10 кандидатов от СКО баллотируются в депутаты Мажилиса

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области число баллотирующихся в депутаты Мажилиса Парламента РК от региона сократилось до 10 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации областной избирательной комиссии, кандидатуры двоих сняли из-за ошибок в документации, еще один сошел с предвыборной гонки по собственному желанию.

Всего в регионе по одномандатным территориальным округам зарегистрировали 53 кандидатов по 15 округам областного маслихата, 53 - по 18 округам городского и 450 - по 145 округам районных маслихатов.

После выдвижения отозвали свою кандидатуру 13 кандидатов, 31 - не выдали разрешение на регистрацию в связи с непредставлением всех документов, необходимых для регистрации, в том числе в связи с неуплатой избирательного взноса.

В среднем на один мандат приходилось 3,1 человека.

Из 556 зарегистрированных кандидатов 58,5% мужчин.

19-го марта по области будет работать 631 избирательный участков. По Петропавловску - 97.

Принять участие в голосовании смогут более 384 тысяч жителей региона.


Новости по теме
Сайлаубек Ещанов избран председателем Костанайского областного маслихата
Талгат Байедилов избран председателем Алматинского областного маслихата
Нуралы Абишев избран председателем Туркестанского областного маслихата
Теги:
Читайте также
Заморозки, осадки, пыльная буря ожидаются в Казахстане
Бауыржан Шынгысов избран председателем маслихата Улытауской области
Сайлаубек Ещанов избран председателем Костанайского областного маслихата
Талгат Байедилов избран председателем Алматинского областного маслихата
Нуралы Абишев избран председателем Туркестанского областного маслихата
Муса Хайруллиев избран председателем Атырауского областного маслихата
Жанбырбай Матаев избран председателем маслихата Мангистауской области
Илья Теренченко избран председателем маслихата Павлодарской области
Новости партнеров
Популярное
1 Похолодание до 22 градусов мороза ожидается в Казахстане
2 Первые 30 госслужащих назначены на руководящие должности без конкурса в Казахстане
3 Лучшей акмолинской спортсменкой признана Карина Ибрагимова
4 Денис Рыпаков назначен председателем Восточно-Казахстанского областного маслихата
5 17 студентов отравились роллами в Кокшетау

Лента новостей