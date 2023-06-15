10 из 12 детских лагерей не получили разрешения санврачей в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году будут функционировать 12 летних оздоровительных лагерей для детей. По информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля, только два из них получили соответствующие заключения санврачей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель руководителя ведомства Татьяна Горлова в прямом эфире в социальных сетях отметила, что за санитарно-эпидемиологическим заключением обратились семь лагерей. Два из них – в районе Шал акына и «Серебряный бор» в Кызылжарском - его получили. Пять - «Орленок» в Кызылжарском, «Березка» в М. Жумабава, «Лесная поляна» в Жамбылском, «Родник» Есильском и «Карлыгаш» в районе им. Г.Мусрепова – находятся в работе. Заявления эти лагеря подали в период с 7-го по 13-е июня. При этом срок оказания услуги по выдаче заключения составляет 13 дней.

«Не было заявлений от лагерей «Достык», «Аккайын» в Петропавловске, «Окжетпес» Аккайынского района, «Чайка», «Олимпиец» Айыртауского санитарно-эпидемиологическое заключение лагеря получают ежегодно. Оно подтверждает соответствие санитарно-гигиеническим и санитарно-эпидемиологическим нормам, что дети во время отдыха не будут подвергаться опасности», - сказала Т. Горлова.

Открытие летного сезона в регионе запланировано на 10-17 июня. В лагеря, которые заключение получили, дети заезжают 14-15-го июня.