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    09:40, 15 Июнь 2023 | GMT +6

    10 из 12 детских лагерей не получили разрешения санврачей в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году будут функционировать 12 летних оздоровительных лагерей для детей. По информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля, только два из них получили соответствующие заключения санврачей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Заместитель руководителя ведомства Татьяна Горлова в прямом эфире в социальных сетях отметила, что за санитарно-эпидемиологическим заключением обратились семь лагерей. Два из них – в районе Шал акына и «Серебряный бор» в Кызылжарском - его получили. Пять - «Орленок» в Кызылжарском, «Березка» в М. Жумабава, «Лесная поляна» в Жамбылском, «Родник» Есильском и «Карлыгаш» в районе им. Г.Мусрепова – находятся в работе. Заявления эти лагеря подали в период с 7-го по 13-е июня. При этом срок оказания услуги по выдаче заключения составляет 13 дней.

    «Не было заявлений от лагерей «Достык», «Аккайын» в Петропавловске, «Окжетпес» Аккайынского района, «Чайка», «Олимпиец» Айыртауского санитарно-эпидемиологическое заключение лагеря получают ежегодно. Оно подтверждает соответствие санитарно-гигиеническим и санитарно-эпидемиологическим нормам, что дети во время отдыха не будут подвергаться опасности», - сказала Т. Горлова.

    Открытие летного сезона в регионе запланировано на 10-17 июня. В лагеря, которые заключение получили, дети заезжают 14-15-го июня.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Здравоохранение
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