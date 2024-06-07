10-ый юбилейный выпуск в NU: дипломы получили 1507 человек, включая 54 иностранных студента

В этом году дипломы получили более 1500 человек, включая 54 иностранных студента. Присуждение степеней прошло по всем канонам церемоний мировых вузов с участием лучших студентов курса, руководства и профессоров вуза, депутатов Парламента, членов Попечительского совета университета, представителей министерств и компаний, а также выпускников прошлых лет, передает агентство Kazinfrom со ссылкой на пресс-службу вуза.

Торжественная церемония началась с академического шествия: Главный Маршал церемонии, в этом году эту роль исполняет профессор Школы инженерии и цифровых наук Майкл Льюис, прошел на сцену со скипетром - это один из важных атрибутов университетских церемоний. Он выполнен в форме национальной қамшы с шаныраком и кристаллом, 5 граней которого символизируют стратегические цели вуза.

Фото: пресс-служба NU

По традиции перед членами Попечительского совета и профессорами, восседающими на сцене, прошли выпускники всех программ бакалавриата и магистратуры в мантиях на свои места в сопровождении отличительных флагов Школ. После исполнения гимна Казахстана и минуты молчания с приветственными речами выступили и.о. Президента NU Илесанми Адесида, Председатель Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК Асхат Аймагамбетов, выпускники этого года и прошлых лет.

Как отметил в своей напутственной речии.о. Президента NU доктор Илесанми Адесида, университет гордится своими талантливыми студентами, ценностями которых являются честность и постоянное совершенство.

Фото: пресс-служба NU

- С успешным окончанием NU, дорогие выпускники! Это великое достижение для вас лично и для вашей семьи. Я знаю, что вы очень усердно работали, чтобы получить свой диплом. Ваши усилия, мастерство и стойкость сделали это возможным. Я искренне верю, что вы продолжите свое образование, расширите свои горизонты и поделитесь с миром тем, чему научились в стенах alma-mater, - обратился к выпускникам доктор Адесида.

В этом году дипломы получили 1507 человек, включая 54 иностранных студента: 1038 бакалавров, 408 магистров, 42 PhD и 19 докторов медицины. Больше всего специалистов подготовили Школа естественных, гуманитарных и социальных наук (565 выпускников) и Школа инженерии и цифровых наук (582 выпускников). Школу медицины в этом году окончили 139 студента, Школу горного дела и наук о Земле - 57 человек. Высшие школы бизнеса, образования и госполитики подготовили 164 специалиста.

Фото: пресс-служба NU

- За эти четыре года обучения мы прошли через многое. Период пандемии, политических изменений и многое другое. Несмотря на все эти трудности, мы заканчиваем университет, входящий сегодня в ТОП-30% мировых университетов. Я считаю, что мы обязаны использовать наши исследовательские навыки и пытливый ум, чтобы помочь университету, нашей стране и людям. Как специалист в области компьютерных наук, я работал над системой безопасности для железной дороги, и я рад, что вскоре она поможет спасти сотни жизней, - сказал Ерасыл Кадиржанов, выпускник Школы инженерии и цифровых наук, бывший президент Студенческого правительства NU.

Миссия университета - подготовка высококвалифицированных профессионалов, которые станут лидерами изменений во всех сферах казахстанского общества и за ее пределами - от государственной политики и бизнеса до образования и науки, отметил в своей приветственной речи Председатель Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК Асхат Аймагамбетов.

Фото: пресс-служба NU

- Спустя всего 14 лет с момента своего открытия NU сумел завоевать признание среди международного сообщества высшего образования, войдя в топ 30 процентов лучших международных исследовательских университетов по всему миру и топ 11 процентов лучших университетов Азии по версии престижного мирового рейтинга Times Higher Education. Слаженная командная работа преподавателей, исследователей, новаторов, профессиональных административных сотрудников и руководства вуза сделали его центром притяжения для талантливой молодежи со всего Казахстана, а также дальнего и ближнего зарубежья. Успехи и достижения студентов и выпускников укрепляют репутацию и позицию NU на глобальной карте высшего образования, - сказал Аймагамбетов, после вручения дипломов с отличием 10 выпускникам NU.

Всего с момента первого выпускного дипломы NU получили 8746 человек в области инженерии, естественных наук, технологий и гуманитарных наук. Вместе с выпускниками этого года и студентами, продолжающими обучение, а это более 15 тысяч человек, они формируют сообщество “носителей ДНК” NU - людей, придерживающихся принципов академической честности и транспарентности, обладающие критическим мышлением, любознательностью и инициативностью.

По состоянию на январь т.г. около 92% (5277) трудоустроенных выпускников NU находятся в Казахстане, 8% (458) набираются опыта в ведущих компаниях мира за рубежом. Большинство работают в сфере образования и науки, информационных технологий, производства и изготовления продукции, а также финансовом секторе.

При этом 4 из 10 бакалавров после завершения NU продолжают свое обучение в ведущих вузах Казахстана, включая NU, либо за рубежом. Их компетенции получают высокую оценку профессоров Колумбийского университета, Гарвардского университета, Массачусетского Института Технологий, Национального университета Сингапура, Сеульского национального университета, Университета науки и технологий имени короля Абдаллы, Университета Искусственного Интеллекта имени Мухаммада бен Заида и многих других, что подтверждает качество образования и высокую репутацию NU.

Торжественная часть завершилась подбрасыванием головных уборов и общим фотографированием с Президентом NU.

Фото: пресс-служба NU

К слову, NU занимает 106 место в мировом рейтинге Young Universities Times Higher Education (THE) 2024 и является вузом №1 в Казахстане. В сентябре 2023 года Times Higher Education выпустил ежегодный рейтинг мировых университетов, в котором NU участвовал впервые и сразу стал лидером среди вузов Центральной Азии и Кавказа. NU занял позицию в диапазоне 501-600, войдя в топ-30% лучших исследовательских университетов всего мира. Согласно данным за март 2024 года, количество научных статей NU превысило 8 444 – это около 1/6 всех статей казахстанских вузов, опубликованных с 2011 по 2024 год (52 258).