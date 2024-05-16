10 интернет-преступлений раскрыли акмолинские полицейские за сутки, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

За день ОПМ «Anti-fraud» оперативными группами раскрыто 10 преступлений этой категории, в основном это мошенничества через мобильные приложения и соцсети.

Сотрудниками криминальной полиции раскрыты несколько фактов мошенничеств, совершенных через Instagram. Фигуранты размещали на аккаунтах популярной социальной сети объявления о продаже посуды, зимней резины, продуктов питания и других товаров. Доверчивые жители Кокшетау отправляли на указанные счета деньги. Таких фактов за сутки раскрыто три.

Еще один не менее популярный вид мошенничества — сдача в аренду несуществующих квартир. В марте этого года от действий мошенника пострадал житель областного центра, перечисливший якобы хозяину квартиры 120 тысяч тенге. В рамках ОПМ владелец жилья установлен, ведется дальнейшее разбирательство.





