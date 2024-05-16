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    10:07, 16 Май 2024 | GMT +6

    10 интернет-преступлений раскрыли акмолинские полицейские за сутки

    мошенничество, интернет-мошенничество
    Фотоколлаж Polisia.kz

    10 интернет-преступлений раскрыли акмолинские полицейские за сутки, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz. 

    За день ОПМ «Anti-fraud» оперативными группами раскрыто 10 преступлений этой категории, в основном это мошенничества через мобильные приложения и соцсети. 

    Сотрудниками криминальной полиции раскрыты несколько фактов мошенничеств, совершенных через Instagram. Фигуранты размещали на аккаунтах популярной социальной сети объявления о продаже посуды, зимней резины, продуктов питания и других товаров. Доверчивые жители Кокшетау отправляли на указанные счета деньги. Таких фактов за сутки раскрыто три.

    Еще один не менее популярный вид мошенничества — сдача в аренду несуществующих квартир. В марте этого года от действий мошенника пострадал житель областного центра, перечисливший якобы хозяину  квартиры 120 тысяч тенге. В рамках ОПМ владелец жилья установлен, ведется дальнейшее разбирательство.



    Теги:
    МВД РК Мошенничество Полицейские Закон и право Регионы Казахстана Регионы Полиция Интернет-мошенничество Акмолинская область
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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