10 иностранцев выдворены за пределы Казахстана в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - За два дня проведения ОПМ «Мигрант» в Актюбинской области к административной ответственности привлечены 30 иностранцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе мероприятия с 1 по 5 февраля управлением миграционной службы ДП проводится работа по выявлению каналов незаконной миграции, а также лиц, нарушивших миграционное законодательство Республики Казахстан.

«В основном иностранцы нарушают правила пребывания в стране. Всего же два дня ОПМ «Мигрант» за нарушение миграционного законодательства привлечено к административной ответственности – 39 граждан, в том числе 30 иностранцев и 9 граждан Республики Казахстан. Кроме того, по решению суда 10 иностранцев выдворены за пределы страны», - сообщили в управлении миграционной службы ДП области.

Напомним, ОПМ «Мигрант» проводится и в других регионах страны. Так, в Восточном Казахстане за один было выявлено 55 фактов нарушения миграционного законодательства. Почти 1,5 тысячи иностранцев в ходе отработки «Мигрант» проверили полицейские Алматы, а павлодарские полицейские проводят разъяснительную работу в гостиницах о соблюдении требований Закона «О миграции населения» и об информировании о заселившихся иностранцах.

Массированно будет отрабатываться пассажиропоток на железнодорожных и аэровокзалах.

«Всего на вышеуказанных объектах страны будет задействовано более 250 сотрудников полиции в сутки. Помимо этого, будут охватываться пассажирские поезда с задействованием сотрудников батальона по сопровождению пассажирских поездов департамента», - сообщил начальник департамента полиции на транспорте МВД РК полковник полиции Онал Бекиев.