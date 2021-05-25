РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:33, 25 Май 2021 | GMT +6

    10 инкубаторов закупят для столичных новорожденных

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе заседания Общественного совета руководитель столичного управления экономики и бюджетного планирования Кайсар Манкараев рассказал о том, как укрепляется материально-техническая база учреждений здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С учетом сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации укрепляем материально-техническую базу учреждений здравоохранения. Будет обеспечен закуп 10 единиц инкубаторов для новорожденных, 3 аппаратов для охлаждения и согревания новорожденных, 3 аппаратов ИВЛ и неинвазивной искусственной вентиляции легких для новорожденных, 3 единиц ультразвуковой диагностической медицинской системы. Также предлагается поддержать проведение капитального ремонта городской поликлиники №14, завершение капитального ремонта центра психического здоровья, начатого в 2018 году», - сообщил руководитель столичного управления экономики и бюджетного планирования.

    По его словам дополнительно предусмотрены средства на реализацию государственного спортивного заказа по подушевому финансированию. Управлением культуры дополнительно предусмотрены средства на реализацию творческого заказа – подушевое финансирование творческих кружков.

    «Управлением по вопросам молодежной политики дополнительно предусмотрены средства на материально-техническое оснащение дворовых клубов. Управлением транспорта и развития транспортной инфраструктуры средства будут направлены на строительство и реконструкцию новых улиц, средний текущий ремонт улиц города», - отметил Кайсар Манкараев.

    Ранее сообщалось, что расходы на социальную сферу столицы составят 194 млрд тенге или 33% от всего бюджета Нур-Султана.


    Теги:
    Бюджет Здравоохранение Астана Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:01
    Что и на сколько подорожало в Казахстане
    Сегодня, 17:00
    Италия вплотную займется мигрантами, притворяющимися детьми
    Сегодня, 16:37
    Более 328 тысяч человек не уплатили транспортный налог в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!