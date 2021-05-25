10 инкубаторов закупят для столичных новорожденных

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе заседания Общественного совета руководитель столичного управления экономики и бюджетного планирования Кайсар Манкараев рассказал о том, как укрепляется материально-техническая база учреждений здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С учетом сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации укрепляем материально-техническую базу учреждений здравоохранения. Будет обеспечен закуп 10 единиц инкубаторов для новорожденных, 3 аппаратов для охлаждения и согревания новорожденных, 3 аппаратов ИВЛ и неинвазивной искусственной вентиляции легких для новорожденных, 3 единиц ультразвуковой диагностической медицинской системы. Также предлагается поддержать проведение капитального ремонта городской поликлиники №14, завершение капитального ремонта центра психического здоровья, начатого в 2018 году», - сообщил руководитель столичного управления экономики и бюджетного планирования.

По его словам дополнительно предусмотрены средства на реализацию государственного спортивного заказа по подушевому финансированию. Управлением культуры дополнительно предусмотрены средства на реализацию творческого заказа – подушевое финансирование творческих кружков.

«Управлением по вопросам молодежной политики дополнительно предусмотрены средства на материально-техническое оснащение дворовых клубов. Управлением транспорта и развития транспортной инфраструктуры средства будут направлены на строительство и реконструкцию новых улиц, средний текущий ремонт улиц города», - отметил Кайсар Манкараев.

Ранее сообщалось, что расходы на социальную сферу столицы составят 194 млрд тенге или 33% от всего бюджета Нур-Султана.