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10 граждан Афганистана задержаны полицейскими ЗКО

Редактор:  
Зифа Хабирова
24 Августа 2023, 22:00
10 граждан Афганистана задержаны полицейскими ЗКО Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Бурлинском районе ЗКО при попытке незаконного пересечения государственной границы задержаны 10 граждан Афганистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ночь на 24 августа в 01:10 часов сотрудниками ОП Бурлинского района ДП ЗКО совместно с сотрудниками пограничной службы КНБ РК при попытке незаконного пересечения государственной границы задержаны 10 граждан Афганистана.

По предварительным сведениям они направлялись в страны Евросоюза.

«В отношении задержанных составлены административные протоколов по ст. 514 КоАП РК. Материалы для рассмотрения будут направлены в Бурлинский районный суд», - сообщили в полиции.

Западно-Казахстанская область   Пограничники   Афганистан   Граница   полиция  
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