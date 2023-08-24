10 граждан Афганистана задержаны полицейскими ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Бурлинском районе ЗКО при попытке незаконного пересечения государственной границы задержаны 10 граждан Афганистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.



В ночь на 24 августа в 01:10 часов сотрудниками ОП Бурлинского района ДП ЗКО совместно с сотрудниками пограничной службы КНБ РК при попытке незаконного пересечения государственной границы задержаны 10 граждан Афганистана.

По предварительным сведениям они направлялись в страны Евросоюза.

«В отношении задержанных составлены административные протоколов по ст. 514 КоАП РК. Материалы для рассмотрения будут направлены в Бурлинский районный суд», - сообщили в полиции.