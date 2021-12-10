10 гастарбайтеров из Узбекистана незаконно трудились на стройке в Семее
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане в рамках проведения ОПМ «Мигрант» за нарушение миграционного законодательства привлечено к административной ответственности более 100 граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.
В пресс-службе ДП ВКО сообщили, что продолжается работа по выявлению нарушений по осуществлению трудовой деятельности иностранными гражданами без разрешения уполномоченного органа.
«Так, в городе Семее 10 граждан Республики Узбекистан, получив разрешение на осуществление трудовой деятельности у физических лиц, работали у индивидуального предпринимателя на строительстве многоквартирного дома без соответствующего разрешения. За указанное нарушение предприниматель оплатит штраф в доход государства в сумме 30 МРП, иностранцы решением суда выдворены за пределы Республики Казахстан», — пояснил начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.
Согласно действующему законодательству иностранцам закрыт въезд в Республику Казахстан сроком на 5 лет.
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