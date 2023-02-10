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10 февраля. Календарь Казинформа «Даты. События»

Редактор:  
Гульмира Байзакова
10 Февраля 2023, 07:00
10 февраля. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день зернобобовых

В 2013 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2016 год Международным годом зернобобовых, чтобы привлечь внимание к важности зернобобовых культур в достижении целей устойчивого развития.

Главные задачи Всемирного дня зернобобовых - повысить осведомленность о питательной ценности зернобобовых и их важности как составляющей разнообразного рациона питания, а также о значимости зернобобовых культур для достижения целей устойчивого развития.

День памяти Александра Пушкина

В дом на Мойке в Петербурге в 1837 году привезли смертельно раненого Пушкина после роковой дуэли. Здесь 29 января по старому стилю (10 февраля по новому стилю) в 2 часа 45 минут пополудни остановилось сердце поэта. С тех пор не прекращается традиция приходить на Мойку, поклониться памяти поэта. В этот день Мемориальный Музей-квартира А. Пушкина и основная литературно-монографическая экспозиция «А. Пушкин. Жизнь и творчество» открыты для посетителей.

СОБЫТИЯ

В 1934 году постановлением Президиума ВЦИК населенному пункту в Тельманском районе Карагандинской области, возникшему на территории строительства государственного треста по эксплуатации Карагандинского каменноугольного бассейна, присвоено название Караганда.

В 1993 году в Курганской области России состоялся курултай проживающих там казахов. Его участники приняли решение о создании культурного центра курганских казахов «Шаңырақ».

В 1995 году в Алматы состоялось заседание Совета глав государств и Совета глав правительств стран Содружества независимых государств, где обсуждались вопросы коллективной безопасности, создания пограничных и миротворческих сил СНГ. Был принят Меморандум о поддержании мира и стабильности в Содружестве независимых государств.

В 2000 году была утверждена новая Военная доктрина Республики Казахстан, представляющая собой систему официально принятых в государстве взглядов на обеспечение военной безопасности и оборону Республики Казахстан.

В Военной доктрине, с учетом возможных военных угроз Республике Казахстан, были определены основные направления государственной деятельности в военно-политической, военно-стратегической и военно-экономической сфере, по мобилизационной подготовке государства, а также основные меры по развитию военной организации Республики Казахстан.

В 2000 году в целях обеспечения комплексного развития столицы Республики Казахстан был утвержден Генеральный план развития города Астаны, являющийся основным документом планирования градостроительного развития столицы в целях создания благоприятной среды жизнедеятельности и устойчивого развития города, обеспечения экологической безопасности, сохранения природы и культурного наследия.

Главная цель Генерального плана развития города Астаны - проведение комплекса градостроительных мероприятий, направленных на создание экологически благоприятной, безопасной и социально удобной жизненной среды.

В 2002 году в целях решения научных, технических, технологических, образовательных проблем и проблем охраны окружающей среды атомной промышленности РК было создано ТОО «Институт высоких технологий» - дочернее предприятие АО «Национальная атомная компания «Казатомпром».

В 2006 году в Алматы был создан республиканский общественный фонд, носящий имя выдающегося казахского поэта Мукагали Макатаева (1931-1976). Основной целью фонда является издание воспоминаний о поэте, популяризация исследователей творчества поэта, переводы его произведений на иностранные языки.

В 2008 году в Усть-Каменогорске на базе Восточно-Казахстанского государственного технического университета имени Д. Серикбаева был создан Японско-казахстанский научно-исследовательский учебный центр по нанотехнологиям и электронной микроскопии.

При активном сотрудничестве с японскими специалистами лаборатория стала эффективно действующим звеном в едином региональном учебно-научно-инновационно-производственном комплексе «Алтай-Альянс», что позволяет обеспечить инновационный прорыв региона в высокотехнологичном производстве новых материалов, эффективном использовании ядерных технологий в промышленности, а также существенном оздоровлении окружающей среды.

В 2014 году Академия государственного управления при Президенте РК запустила инновационный проект «Онлайн-дистанционное обучение государственных служащих корпуса «А».

Практическая составляющая в процессе обучения была определена для обучаемых в виде подготовки кейсов. Работа над кейсами позволит государственным служащим, впервые назначенным в корпус «А», продемонстрировать умение работать в команде, принимать эффективные управленческие решения, умение работать с источниками информации и в жестких временных рамках. Государственным служащим, успешно освоившим курс, выдается документ, подтверждающий прохождение переподготовки.

В 2015 году в Бейнеуском районе Мангистауской области было введено в эксплуатацию новое газовое месторождение «Шағырлы-Шөмішті», открытое в 1966 году.

Общие запасы газа месторождения «Шағырлы-Шөмішті» составляют 32,4 млрд кубометров. Оно является одним из трех крупнейших газовых месторождений. Глубина залегания газа составляет порядка 300-400 метров.

В 2018 году художница из Усть-Каменогорска Анастасия Саченок выиграла международный конкурс, который проводит Монетный двор Японии, расположенный в городе Осака.

По условиям конкурса, на суд жюри необходимо было предоставить эскиз монеты, в том числе в электронном виде, а также выгравированный образец. Тематика работы должна была отражать историю, технический прогресс и экологическую составляющую.

Художница Анастасия Саченок и ее коллеги Дидар и Ергали, которые занимались гравировкой монеты, блестяще справилась с этой задачей.

В 2019 году лидер команды Казахстана по лыжным гонкам Алексей Полторанин завоевал золотую медаль на Альпийском кубке, который проходил в словенской Планице. Победы спортсмен добился на дистанции 15 км классическим ходом. Финишное время Полторанина составило 36:3.0.


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