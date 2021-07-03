РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:30, 02 Июль 2021 | GMT +6

    10 ДТП с участием животных произошло в Актюбинской области

    None
    None
    АКТОБЕ.КАЗИНФОРМ - В целях поддержания должного общественного порядка, предупреждения, пресечения преступлений на трассах республиканского и международного значении Актюбинской области с 1 по 3 июля проводится внеплановое оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок на дороге», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    На автодорогах во всех направлениях с областного центра выставлены мобильные группы из числа сотрудников патрульной, криминальной полиции и кинологической службы. Стражи порядка кроме надзора за дорожным движением будут проводить профилактические мероприятия, направленные на пресечение правонарушений на трассах, населенных пунктах и крестьянских хозяйствах, находящихся в непосредственной близости к трассам.

    Вместе с тем были осуществлены обходы населенных пунктов, крестьянских хозяйств, кемпингов и придорожных кафе, находящихся в непосредственной близости к автодорогам.

    Водителям-дальнобойщикам были розданы более тысячи буклетов с указанием мест, где можно водителям отдохнуть с дальней дороги и с указанием аварийно-опасных мест на трассе.

    Кроме того, сотрудники полиции установили 23 факта бесхозного выпаса скота, в последствии чего 54 животных водворили в специальные загоны.

    «Бесхозно пасущийся скот прежде всего представляет опасность в ночное время, внезапно выходя на дорогу провоцируют дорожно-транспортных происшествий и одновременно становятся объектами преступления. На дорогах области с участием животных произошло 10 ДТП», - пояснили полицейские.

    Вместе с тем, выявлено 116 административных правонарушений, в том числе нарушения правил охоты, выпаса сельскохозяйственных животных и хранения оружия. Выявлено 36 иностранцев, проживающих без регистрации, еще пятеро нарушили законодательство в области миграции.

    За первый день проведения оперативно-профилактического мероприятия было проверено 233 автотранспорта, где на территорию районных отделов полиции было водворено четыре автомобиля без соответствующих документов. 27 водителей превысили установленную скорость движения и выявлено четыре пьяных водителя. По словам первого заместителя начальника ДП области Каната Алиева, подобные отработки будут проводится на системной основе. Это, в первую очередь, правовое воспитание граждан и профилактика правонарушений.


    Теги:
    Дороги ДТП Правоохранительные органы Актюбинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:26
    Инвесторы получат поддержку от прокуратуры ВКО
    Сегодня, 09:20
    Гребцы Кирилл Тубаев и Тимофей Емельянов завоевали бронзовые медали Азиатских игр
    Сегодня, 09:00
    Мини-трактор своими руками собрал сельчанин из ЗКО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!