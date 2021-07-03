10 ДТП с участием животных произошло в Актюбинской области

АКТОБЕ.КАЗИНФОРМ - В целях поддержания должного общественного порядка, предупреждения, пресечения преступлений на трассах республиканского и международного значении Актюбинской области с 1 по 3 июля проводится внеплановое оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок на дороге», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На автодорогах во всех направлениях с областного центра выставлены мобильные группы из числа сотрудников патрульной, криминальной полиции и кинологической службы. Стражи порядка кроме надзора за дорожным движением будут проводить профилактические мероприятия, направленные на пресечение правонарушений на трассах, населенных пунктах и крестьянских хозяйствах, находящихся в непосредственной близости к трассам.

Вместе с тем были осуществлены обходы населенных пунктов, крестьянских хозяйств, кемпингов и придорожных кафе, находящихся в непосредственной близости к автодорогам.

Водителям-дальнобойщикам были розданы более тысячи буклетов с указанием мест, где можно водителям отдохнуть с дальней дороги и с указанием аварийно-опасных мест на трассе.

Кроме того, сотрудники полиции установили 23 факта бесхозного выпаса скота, в последствии чего 54 животных водворили в специальные загоны.

«Бесхозно пасущийся скот прежде всего представляет опасность в ночное время, внезапно выходя на дорогу провоцируют дорожно-транспортных происшествий и одновременно становятся объектами преступления. На дорогах области с участием животных произошло 10 ДТП», - пояснили полицейские.

Вместе с тем, выявлено 116 административных правонарушений, в том числе нарушения правил охоты, выпаса сельскохозяйственных животных и хранения оружия. Выявлено 36 иностранцев, проживающих без регистрации, еще пятеро нарушили законодательство в области миграции.

За первый день проведения оперативно-профилактического мероприятия было проверено 233 автотранспорта, где на территорию районных отделов полиции было водворено четыре автомобиля без соответствующих документов. 27 водителей превысили установленную скорость движения и выявлено четыре пьяных водителя. По словам первого заместителя начальника ДП области Каната Алиева, подобные отработки будут проводится на системной основе. Это, в первую очередь, правовое воспитание граждан и профилактика правонарушений.