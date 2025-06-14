10 домов на 53 млн тенге не оформили в госсобственность в ЗКО

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО, была проведена комплексная проверка законности строительства и оформления жилых домов, возведённых в период с 2017 по 2025 годы.

По результатам проверки установлено, что 10 жилых домов общей стоимостью 53 млн тенге не были зарегистрированы в государственной собственности. Причиной стало ненадлежащее исполнение своих обязанностей отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог — в частности, не были оплачены государственные услуги, необходимые для принятия домов на баланс местных исполнительных органов.

В результате жилые дома остались вне правового поля и не использовались по назначению.