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    22:36, 13 Июнь 2025 | GMT +5

    10 домов на 53 млн тенге не оформили в госсобственность в ЗКО

    В Акжаикском районе Западно-Казахстанской области выявлены нарушения в сфере распределения арендного жилья без права выкупа, передает корреспондент агентства Kazinform.

    дом паводок ско
    Фото: акимат СКО

    Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО, была проведена комплексная проверка законности строительства и оформления жилых домов, возведённых в период с 2017 по 2025 годы.

    По результатам проверки установлено, что 10 жилых домов общей стоимостью 53 млн тенге не были зарегистрированы в государственной собственности. Причиной стало ненадлежащее исполнение своих обязанностей отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог — в частности, не были оплачены государственные услуги, необходимые для принятия домов на баланс местных исполнительных органов.

    В результате жилые дома остались вне правового поля и не использовались по назначению.

    — В результате прокурорского надзора все 10 объектов были зарегистрированы, возвращены в государственную собственность и получили законный статус. Ответственное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, — сообщили в ведомстве.

    Теги:
    ЗКО Регионы Казахстана Жилье Западно-Казахстанская область
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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