10 дней в Таразе будут праздновать Наурыз

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Как в областном центре будут праздновать Наурыз, обсуждали в акимате города Тараза. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе городского акимата, на совещании под председательством акима города Ержана Жилкибаева был рассмотрен план проведения праздничных мероприятий.

Руководитель отдела внутренней политики горакимата Улана Сланбекова изложила концепцию проведения праздника Наурыз в Таразе.

По словам спикера, празднование начнется 14 марта, когда жители города смогут отметить «День приветствий». С 15 по 21 марта во всех округах города будут организованы различные мероприятия, направленные на возрождение традиций и обычаев, укрепление духовных ценностей.

Улана Сланбекова отметила высокую значимость каждого дня - «День истории, «День добрых дел», «День спорта и мастерства», «День мудрости и знаний».

«Основной праздничный вечер состоится 21 марта в караван-сарае «Торткуль». Будут установлены юрты на 32 тысячи человек, специальный караван проедет по городу к этнокультурному комплексу «Көне Тараз», - рассказала спикер.

Для безопасного проведения широкомасштабного празднования аким города Ержан Жилкибаев отметил необходимость строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Было отмечено, что из-за вспыхнувшей коронавирусной инфекции празднование Наурыза в Таразе отменялось в течение двух лет. В этом году при соблюдении всех необходимых санитарных требований праздничные мероприятия должны пройти на высоком уровне.