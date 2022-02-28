10 дней в Таразе будут праздновать Наурыз
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Как в областном центре будут праздновать Наурыз, обсуждали в акимате города Тараза. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в пресс-службе городского акимата, на совещании под председательством акима города Ержана Жилкибаева был рассмотрен план проведения праздничных мероприятий.
Руководитель отдела внутренней политики горакимата Улана Сланбекова изложила концепцию проведения праздника Наурыз в Таразе.
По словам спикера, празднование начнется 14 марта, когда жители города смогут отметить «День приветствий». С 15 по 21 марта во всех округах города будут организованы различные мероприятия, направленные на возрождение традиций и обычаев, укрепление духовных ценностей.
Улана Сланбекова отметила высокую значимость каждого дня - «День истории, «День добрых дел», «День спорта и мастерства», «День мудрости и знаний».
«Основной праздничный вечер состоится 21 марта в караван-сарае «Торткуль». Будут установлены юрты на 32 тысячи человек, специальный караван проедет по городу к этнокультурному комплексу «Көне Тараз», - рассказала спикер.
Для безопасного проведения широкомасштабного празднования аким города Ержан Жилкибаев отметил необходимость строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.
Было отмечено, что из-за вспыхнувшей коронавирусной инфекции празднование Наурыза в Таразе отменялось в течение двух лет. В этом году при соблюдении всех необходимых санитарных требований праздничные мероприятия должны пройти на высоком уровне.Напомним, на днях подготовку к праздничным мероприятиям обсудили в Таразе на совещании под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева. В рамках Дня благодарности, Международного женского дня, праздника Наурыза планируется провести более 500 мероприятий, большинство из которых пройдет в оффлайн-режиме с соблюдением всех санитарных норм.
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