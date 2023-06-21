10 детских лагерей взяли на учет из-за пожарной опасности в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В связи с пожарной опасностью в Западно-Казахстанской области взяты на учет 10 детских летних лагерей. Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Рашид Блялов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Учитывая сезонный характер и погодные условия текущего года, основное внимание уделяется противопожарному состоянию лагерей. Департаментом взято на учет 10 детских летних оздоровительных лагерей, отнесенных к высокой степени риска. Значительная их часть находится за городом, в том числе в лесостепных зонах.

С начала года департаментом был запланирован профилактический контроль и надзор в области пожарной безопасности двух детских летних оздоровительных лагерей. Профилактический контроль был проведен на одном объекте, по результатам которого выявлено 10 нарушений требований пожарной безопасности. Один объект снят с контроля по причине смены собственника. По итогам проведенного профилактического контроля руководителю объекта выдано предписание с указанием сроков устранения нарушений», – сказал Рашид Блялов.

По его словам, в области четыре детских оздоровительных лагеря с пляжами.

По поступившим заявкам водолазы департамента обследовали и очистили дно водоема на пляжах и дали рекомендации в соответствии с правилами лагерей Уральска «Евразия», «Самал», Станции юных туристов Таскалинского и Бурлинского районов. Также в ЗКО для обучения детей плаванию есть 34 каркасно-модульных бассейна, из них 11 установлены в загородных детских лагерях, 22 - в пришкольных лагерях, один готовится к установке в центре дополнительного образования «Дарын» города Уральска. Проводятся процедуры приобретения двух дополнительных бассейнов. Всего на территории области определено 25 пляжей.

На сегодня спасателями департамента по ЧС обследовано дно 24 пляжей, одно не обследовано по причине отсутствия воды в Жанибекском районе. В настоящее время функционирует 19 пляжей, остальные планируются к запуску после проведения всех подготовительных мероприятий.

Как сообщил начальник департамента, для обеспечения безопасности населения на водоемах совместно с сотрудниками департамента полиции проводятся рейдовые мероприятия и патрулирование. В рамках информационно-профилактической работы на постоянной основе население информируют о правилах по безопасному поведению при нахождении у водоемов.

Рашид Блялов рассказал о двух проектах, которые реализуются в целях снижения риска несчастных случаев с детьми, а также обучения детей навыкам безопасности на водоемах, пожарной безопасности. Первый называется «Безопасное детство» – на областном радио АО «РТРК Қазақстан» ежемесячно выходит специальная радиопередача. Второй проект – школа безопасности под открытом небом, в рамках которой еженедельно по четвергам с 11:00 до 12:00 до 31 августа у водоема реки Чаган в городском Парке культуры и отдыха Уральска будут проходить мастер-классы по действиям в различных чрезвычайных ситуациях.