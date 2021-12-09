10 декабря стартует прием документов на присуждение грантов в магистратуру в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прием документов для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов в магистратуру стартует 10 декабря и продлится до 14 декабря включительно. Заявки принимаются через виртуальные приемные комиссии вузов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Ранее Министерство образования и науки приняло решение о том, что теперь желающие могут подавать документы в магистратуру и докторантуру два раза в год.

«Таким образом казахстанцы, которые по тем или иным причинам не смогли подать заявку во время традиционного первого приема документов, получили еще одну возможность сдать комплексное тестирование и поступить в магистратуру. Претенденты, которые успешно сдали тесты, могут выиграть гранты, которые остались неприсужденными по итогам летнего приема. Напомню, образовательные гранты для обучения в магистратуре присуждаются на конкурсной основе в соответствии с результатами комплексного тестирования», – отметил директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев.

Проходной балл для поступления в научно-педагогическую магистратуру по образовательному гранту и на платной основе составляет 75 баллов, в профильную магистратуру – 50 баллов.

При подаче документов поступающие указывают одну группу образовательных программ и три высших учебных заведения. Конкурс на присуждение образовательного гранта в магистратуру пройдет с 15 по 22 декабря текущего года, зачисление – в период с 26 декабря 2021 года по 10 января 2022 года.

Напомним, поступающие в магистратуру могут претендовать на более чем три тысячи государственных образовательных грантов. Больше всего грантов выделено на специальности «Химия» (172 гранта), «Ветеринария» (169), «Механика и металлообработка» (156), «Металлургическая инженерия» (137), «Производство строительных материалов, изделий и конструкций» (132), «Материаловедение и технология новых материалов» (130) и другие.

Наиболее полная информация о количестве образовательных грантов в разрезе групп образовательных программ размещена на сайте Национального центра тестирования http://testcenter.kz/ru/presstsentr/novosti/?ELEMENT_ID=4571

Списки обладателей образовательных грантов в магистратуру будут опубликованы на сайте Национального центра тестирования, а также на страницах Министерства образования и науки РК в социальных сетях.