10 декабря – День официального переноса столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 24 года назад, 10 декабря 1997 года, состоялся официальный перенос столицы Казахстана из Алматы в Акмолу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султан.

Предложение о переносе столицы озвучил Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в 1994 году на заседании Верховного Совета Республики Казахстан. Народные избранники идею поддержали, и уже спустя пару лет начался большой переезд центральных госорганов в новый главный город страны.

15 сентября 1995 года Нурсултан Назарбаев подписал Указ «О столице Республики Казахстан», в котором поручил образовать Государственную комиссию для организации работы по перемещению высших и центральных органов власти в город Акмолу.

20 октября 1997 года Первый Президент страны подписал Указ «Об объявлении города Акмолы столицей Республики Казахстан». Согласно документу Акмола стала новой столицей независимого Казахстана 10 декабря 1997 года.

Спустя полгода, в июне 1998 года провели официальную презентацию города.

В книге Нурсултана Назарбаева «В сердце Евразии», вышедшей в свет в 2005 году, Елбасы рассказал о причинах переноса столицы и выбора в качестве главного города страны Акмолы.

«На основании всех критериев отбора новой столицы наиболее предпочтительным оказался вариант размещения административного и политического центра независимого Казахстана в городе Акмоле. Так, в июле 1994 года было принято решение перенести столицу более чем на 1000 километров на север, в степную Акмолу… Акмола находится почти в географическом центре Казахстана и вблизи от важных хозяйственных регионов, являющихся ведущими и интенсивными точками роста экономики Казахстана. Город расположен на пересечении крупных транспортных магистралей и в этом плане соединен со всеми регионами страны. Кроме того, город находится вблизи трансевроазиатских магистралей, являющихся для Казахстана наиболее простым выходом на многие зарубежные страны», - говорится в книге.

По информации Елбасы, на момент принятия решения о переносе столицы население Акмолы составляло 290 тысяч человек. За эти годы прирост составил около миллиона, и сейчас в нынешнем Нур-Султане проживет свыше 1млн.200 тысяч граждан.

Время показало, что перенос столицы стал важной составной частью системных реформ по модернизации всего Казахстана. За эти главный город страны неузнаваемо изменился.

На сегодня Нур-Султан, являющийся историческим и судьбоносным проектом Елбасы, - самая молодая столица мира и самый быстро развивающийся город в Центральной Азии.

Ежегодно в городе увеличиваются темпы строительства жилья, социальной инфраструктуры. Так, в рамках реализации предвыборной программы партии «Nur Otan» до 2025 года в столице запланировано строительство 50 тыс. социальных квартир, объектов образования, медицины, спорта и др.



