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10 человек умерли от коронавируса и пневмонии в Казахстане
16 Декабря 2021 08:59
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 10 человек умерли от коронавируса и пневмонии в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минздрав РК.
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По два летальных случая от КВИ зафиксировано в Павлодарской области и СКО. В Нур-Султане, Алматы, Жамбылской, ЗКО, Карагандинской областях зарегистрировано по одной смерти от коронавируса.
От пневмонии с признаками КВИ умер один житель Кызылординской области.
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