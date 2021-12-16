10 человек умерли от коронавируса и пневмонии в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 10 человек умерли от коронавируса и пневмонии в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минздрав РК.

По два летальных случая от КВИ зафиксировано в Павлодарской области и СКО. В Нур-Султане, Алматы, Жамбылской, ЗКО, Карагандинской областях зарегистрировано по одной смерти от коронавируса.

От пневмонии с признаками КВИ умер один житель Кызылординской области.