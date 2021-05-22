РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:51, 22 Май 2021 | GMT +6

    10 человек спасли при пожаре в столице

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пожар произошел в четырехэтажном доме в столице, передает МИА «Казинформ».

    «21 мая столичные огнеборцы выехали на поступившее сообщение о пожаре по проспекту Женис, 57. По прибытии в четырёхэтажном жилом доме в кухонном помещении квартиры горели домашние вещи и мебель. Пожар оперативно локализован в 19:08 и ликвидирован в 19:11. В ходе тушения пожара силами огнеборцев с верхних этажей с помощью спасательных масок были спасены 10 человек, из них 1 ребенок с отравлением угарным газом средней степени тяжести госпитализирован в больницу. Предварительной причиной пожара послужило «короткое замыкание электропроводов посудомоечной машины», - сообщила пресс-служба ДЧС.

    В тушении пожара было задействовано 28 человек личного состава и 6 единиц техники ДЧС г.Нур-Султан, сотрудники департамента полиции, скорой медицинской помощи.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Астана Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:12
    МАГАТЭ даст рекомендации по выбору района размещения АЭС в Казахстане
    Сегодня, 18:11
    27 стран могут облегчить визовый режим для казахстанцев
    Сегодня, 18:00
    Снятие отпечатков пальцев: не попадут ли персональные данные казахстанцев в третьи руки
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!