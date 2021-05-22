10 человек спасли при пожаре в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пожар произошел в четырехэтажном доме в столице, передает МИА «Казинформ».

«21 мая столичные огнеборцы выехали на поступившее сообщение о пожаре по проспекту Женис, 57. По прибытии в четырёхэтажном жилом доме в кухонном помещении квартиры горели домашние вещи и мебель. Пожар оперативно локализован в 19:08 и ликвидирован в 19:11. В ходе тушения пожара силами огнеборцев с верхних этажей с помощью спасательных масок были спасены 10 человек, из них 1 ребенок с отравлением угарным газом средней степени тяжести госпитализирован в больницу. Предварительной причиной пожара послужило «короткое замыкание электропроводов посудомоечной машины», - сообщила пресс-служба ДЧС.



В тушении пожара было задействовано 28 человек личного состава и 6 единиц техники ДЧС г.Нур-Султан, сотрудники департамента полиции, скорой медицинской помощи.