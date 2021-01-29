10 человек спасено при пожаре в пятиэтажном доме в Усть-Каменогорске
В ДЧС ВКО сообщили, что 29 января в 02 часа 36 минут пожар вспыхнул в квартире, расположенной на 1 этаже пятиэтажного жилого дома по улице Кабанбай батыра. На момент прибытия пожарных подразделений горела мебель, личные вещи. Спасатели незамедлительно приступили к эвакуации жителей.
«С помощью трехколенной лестницы было спасено 9 жителей, по лестничному маршу из подъезда спасен 1 человек. Также созданным звеном газодымозащитной службы эвакуировано 6 жителей, в том числе 5 детей. Хозяина квартиры спасатели вынесли из горящей квартиры. С термическими ожогами, мужчина, 1953 года рождения госпитализирован. С признаками отравления продуктами горения эвакуирована и передана врачам скорой помощи жительница одной из квартир, 1947 года рождения. После осмотра медиков, женщина была отпущена домой, сейчас ее жизни ничего не угрожает», - пояснили в пресс-службе ДЧС ВКО.
Огнеборцами пожар полностью ликвидирован в 03 часа 31 минуту, на площади 15 кв.м. Всего на тушение было задействовано 19 человек личного состава и 5 единиц техники.Специалисты исследовательской испытательной пожарной лаборатории рассматривают версию несоблюдения требований пожарной безопасности, курение в постели.
Фото: Пресс-служба ДЧС ВКО