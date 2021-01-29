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    09:25, 29 Январь 2021 | GMT +6

    10 человек спасено при пожаре в пятиэтажном доме в Усть-Каменогорске

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ- В Усть-Каменогорске ликвидирован пожар в пятиэтажном доме, огнеборцами спасено 10 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

    В ДЧС ВКО сообщили, что 29 января ​ в 02 часа 36 минут ​пожар вспыхнул в квартире, расположенной на 1 этаже ​ пятиэтажного​ жилого дома по улице Кабанбай батыра. На момент прибытия пожарных подразделений горела мебель, личные вещи. Спасатели незамедлительно приступили к эвакуации жителей.

    «С помощью трехколенной лестницы было спасено 9 жителей, по лестничному маршу из подъезда спасен 1 человек. Также созданным звеном газодымозащитной службы ​ ​ эвакуировано 6 жителей, в том числе 5 детей. Хозяина квартиры спасатели вынесли из горящей квартиры. С термическими ожогами, мужчина, ​ 1953 года рождения госпитализирован. С признаками отравления продуктами горения эвакуирована и передана врачам скорой помощи жительница одной из квартир, 1947 года рождения. После осмотра медиков, женщина была отпущена домой, сейчас ее жизни ничего не угрожает», - пояснили в пресс-службе ДЧС ВКО.


    Огнеборцами пожар полностью ликвидирован​ в 03 часа 31 минуту, на площади 15 кв.м. Всего на тушение было задействовано​ 19 человек личного состава​ и 5 единиц техники.Специалисты исследовательской испытательной пожарной лаборатории рассматривают версию несоблюдения требований пожарной безопасности, курение в постели.


    Фото: Пресс-служба ДЧС ВКО



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    Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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