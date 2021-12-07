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10 человек скончались за сутки от коронавируса и пневмонии в Казахстане
7 Декабря 2021 09:17
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК обновило данные о количестве зарегистрированных случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции и пневмонии с признаками КВИ. Об этом передает МИА «Казинформ».
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За сутки, по данным за 5 декабря, 6 человек скончались от коронавирусной инфекции и 4 от пневмонии с признаками КВИ. Также опубликованы данные о количестве зарегистрированных случаев с летальным исходом в разрезе регионов.
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