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10 человек скончались за сутки от коронавируса и пневмонии в Казахстане

7 Декабря 2021 09:17
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10 человек скончались за сутки от коронавируса и пневмонии в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК обновило данные о количестве зарегистрированных случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции и пневмонии с признаками КВИ. Об этом передает МИА «Казинформ».

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За сутки, по данным за 5 декабря, 6 человек скончались от коронавирусной инфекции и 4 от пневмонии с признаками КВИ. Также опубликованы данные о количестве зарегистрированных случаев с летальным исходом в разрезе регионов.

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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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