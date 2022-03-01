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10 человек скончались от коронавируса за сутки в Казахстане
1 Марта 2022 09:05
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о летальных исходах от подтвержденной коронавирусной инфекции и пневмонии с признаками коронавируса в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
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По данным Минздрава, за 27 февраля в Казахстане зарегистрировано десять умерших от заболевания COVID-19. Смертельных исходов от пневмонии с признаками коронавирусной инфекции (при отрицательном ПЦР-тесте) не зафиксировано. Опубликована также информация по регионам.
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