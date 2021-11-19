10 человек пострадали во время взрыва на военной базе в Канаде
ВИКТОРИЯ. КАЗИНФОРМ - Десять человек пострадали и один получил серьезные ранения при взрыве на военной базе «Комокс» Вооруженных Сил Канады на острове Ванкувер, передает МИА «Казинформ» передает со ссылкой на CBC.
Взрыв произошел около 9 часов утра по тихоокеанскому времени в неиспользуемом здании казарм. Сообщается, что здание находилось на реконструкции.
По сообщению службы неотложной медицинской помощи Британской Колумбии, шестерым пострадавшим оказывается медицинская помощь в медицинской части военной базы, а трое других пострадавших, состояние которых оценивалось как стабильное, были отправлены в больницы.
Также один из пострадавших был доставлен по воздуху в больницу в тяжелом состоянии.
На данный момент причина взрыва уточняется.
Сообщается, что в время взрыва воздушные средства и объекты аэродрома не пострадали.
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