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10 человек пострадали в результате нападения мужчины в метро Токио

7 Августа 2021 20:53
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10 человек пострадали в результате нападения мужчины в метро Токио

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 10 человек пострадали в результате нападения мужчины с ножом на пассажиров поезда в метро Токио. Подозреваемый задержан, свои действия он объясняет ненавистью к женщинам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

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По предварительным данным, одна из пострадавших - студентка - получила серьезные ранения; еще девять человек доставлены в больницы с менее серьезными травмами.

Японская газеты Sankei пишет, что 36-летний подозреваемый сказал полицейским: «Я почувствовал, что хочу убивать женщин, выглядящих счастливыми, около шести лет назад. Неважно, кто бы это был, я просто хотел убить много людей».

Мужчина напал на пассажиров поезда возле станции Сейджогакуэн на западе Токио около 20:40 по местному времени в пятницу.

Один из очевидцев рассказал телеканалу NHK, что люди вдруг начали бежать в его сторону, перебегая из одного вагона в другой.

По данным телеканала, у нападавшего также были приготовлены масло и зажигалка, с помощью которых он якобы намеревался устроить пожар в вагоне.

Машинист совершил экстренную остановку, услышав шум из пассажирских вагонов. После этого нападавший спрыгнул на рельсы и скрылся, а сотрудники метрополитена сопроводили пассажиров до ближайшей станции.

Позже мужчина зашел в магазин, где сообщил персоналу, что это он подозревается в происшествии из новостей и что он устал прятаться. Сотрудник магазина увидел пятна крови на его одежде и вызвал полицию, пишут местные СМИ.

В субботу утром правоохранители подтвердили, что задержали мужчину в возрасте от 30 до 40 лет, однако не сообщили никаких дополнительных подробностей.

Фото Reuters


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#Происшествия   #Япония  
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