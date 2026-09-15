10 человек погибли в ДТП с участием пешеходов в Костанайской области

С начала года в Костанайской области зарегистрировано 257 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. В результате аварий 10 человек погибли, еще 257 получили травмы различной степени тяжести, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным полиции, в 10 случаях причиной ДТП стали нарушения Правил дорожного движения со стороны самих пешеходов.

С 14 по 16 сентября в Казахстане проходит профилактическая акция «Внимание, пешеход!». В эти дни в Костанайской области усилен контроль за соблюдением ПДД как водителями, так и пешеходами.

Как отметили в полиции, профилактическая работа проводится на постоянной основе. Сотрудники встречаются со школьниками и студентами, разъясняя правила безопасного поведения на дороге. На улицах и в общественных местах размещаются социальные билборды и информационные материалы.

Кроме того, для привлечения внимания водителей используются пешеходы-голограммы, которые напоминают о необходимости снижать скорость и быть особенно внимательными вблизи переходов.

Полиция также распространяет профилактические видеоролики в социальных сетях и СМИ, демонстрирующие возможные последствия нарушений Правил дорожного движения.

Пешеходам рекомендуют переходить дорогу только в установленных местах, перед выходом на проезжую часть убедиться, что водитель их заметил, и не отвлекаться на мобильный телефон.

Водителей, в свою очередь, призывают заранее снижать скорость перед пешеходными переходами, внимательно следить за дорожной обстановкой и быть готовыми остановиться.

Напомним, более 20 тысяч пешеходов наказали за нарушения ПДД в Астане с начала года.