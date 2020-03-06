10 человек погибли в результате пожара в пекарне в лагере беженцев в Газе

ГАЗА. КАЗИНФОРМ - 10 человек, в том числе шесть детей, погибли в четверг в результате пожара возникшего в пекарне в лагере беженцев в секторе Газа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

По данным палестинского Министерства здравоохранения, в результате пожара пострадали около 60 человек, 14 из которых находятся в критическом состоянии.

Свидетели рассказывают, что они слышали взрыв в пекарне в лагере Нуссейрат в центральной части Газы, прежде чем пламя охватило пекарню и быстро распространилось на близлежащие магазины, фабрики и машины, припаркованные вдоль улицы.

Сообщается, что пожар произошел в результате утечки газа в одной из пекарен, взорвались несколько газовых баллонов.

Толпы мирных жителей бросились помогать пожарным тушить огонь. Дым, поднимающийся над лагерем беженцев, можно было увидеть за много миль.

Пожар был потушен усилиями пожарных и местных жителей.

Власти Газы заявили, что окажут денежную помощь пострадавшим и семьям погибших.

В Газе, палестинском анклаве, который охватывает 140 квадратных миль (365 квадратных километров) вдоль Средиземного моря, проживает около двух миллионов человек.