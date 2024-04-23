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    17:17, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    10 человек погибли при столкновении вертолетов ВМС в Малайзии

    10 человек погибли при столкновении вертолетов ВМС в Малайзии
    Фото: Perak Fire and Rescue Department

    Два вертолета ВМС Малайзии столкнулись в воздухе в ходе репетиции военного парада, в результате чего погибли все 10 членов экипажа, находившиеся на борту, передает агентство Kazinform ссылкой на BBC.

    На кадрах, опубликованных местными СМИ, видно, что один из вертолетов задел несущий винт другого, прежде чем оба врезались в землю.

    Инцидент произошел в 09:30 по местному времени в малазийском городе Лумут, в котором находятся базы Королевского флота Малайзии. Выживших не обнаружено.

    — Все жертвы были признаны погибшими на месте, а останки отправлены в военный госпиталь [в Лумуте] для опознания, — говорится в заявлении Королевских военно-морских силах Малайзии.

    Будет создана комиссия для расследования причин инцидента.

    Предположительно, один из вертолетов, HOME 503-3 с семью пассажирами на борту врезался в другой вертолет, Fennec M502-6, на борту которого находились еще трое жертв.

    Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим написал в своем посте в соцсети X, что «нация скорбит о душераздирающей трагедии».

    — Соболезную всем семьям погибших и молюсь о том, чтобы они набрались сил противостоять этому бедствию, — отметил он.

    В марте вертолет береговой охраны Малайзии упал в море у острова Ангса в Малайзии во время тренировочного полета. Пилот, второй пилот и два пассажира, находившиеся на борту, были найдены и спасены рыбаками.

    Теги:
    Вертолет Малайзия Происшествия Мировые новости
    Tatyana Kudrenok
    Автор
    Tatyana Kudrenok
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