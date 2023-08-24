10 человек погибли при крушении частного самолета в России

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Бизнес-джет Embraer разбился в Тверской области, все находившиеся на борту погибли. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России, передает МИА «Казинформ».



«Самолет Embraer следовал из Шереметьево в Санкт-Петербург. На борту находились трое пилотов и семь пассажиров. Все они погибли», - сказал собеседник агентства.

По его словам, ЧП произошло вблизи населенного пункта Куженкино.

В экстренных службах сообщили ТАСС, что найдены тела четырех человек. Он также добавил, что самолет при ударе о землю сгорел, всего в полете он находился менее получаса.

Как сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Бологовского округа, сообщений о пострадавших в ЧП не поступало. «Крушение произошло в двух километрах от заброшенной фермы в селе Куженкино, недалеко от трассы М-10», - добавила собеседница агентства.

По факту крушения самолета начали расследование в Росавиации.