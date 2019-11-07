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10 человек погибли на производстве в 2019 году в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Аманияз Ержанов рассказал о ситуации в области промышленной безопасности на казахстанских предприятиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«За 9 месяцев текущего года на опасных производственных объектах республики допущено 24 аварии, а в 2018 году – 27. При авариях пострадали 18 человек, из них 10 человек со смертельным исходом. За 2018 год - 6 смертельных случаев, рост в 1,7 раза. Основными причинами аварий являются: эксплуатация устаревшего, морально и физически изношенного оборудования, отработавшего нормативный срок службы», - сказал Аманияз Ержанов на презентации законопроекта по вопросам промышленной безопасности в Мажилисе Парламента РК.
В качестве второй причины он назвал нарушения правил промышленной безопасности.
«В-третьих, отсутствие или низкий производственный контроль, низкая квалификация рабочего персонала. В связи с этим для реализации основной цели в соответствии с пунктом 21 Плана законопроектных работ Правительства Казахстана на 2019 год министерством разработан законопроект по вопросам промышленной безопасности. Законопроект направлен на совершенствование норм законодательства в области промышленной безопасности, повышение эффективности осуществления государственного надзора на опасных объектах, упорядочение деятельности организаций, аттестованных на право проведения работ в области промышленной безопасности и предоставляющих услуги по проведению аварийно-спасательных работ, а также на устранение законодательных пробелов и коллизий в действующем законодательстве», - отметил спикер.
Он напомнил, что система госнадзора в области промышленной безопасности направлена на обеспечение безопасной эксплуатации опасных производственных объектов.
«На сегодня министерству поднадзорно более 8 тыс. промышленных предприятий, включающих в себя 211 тыс. опасных производственных объектов. В основном это рудники и угольные шахты, карьеры и разрезы, металлургические, химические и нефтеперерабатывающие заводы, объекты атомной промышленности магистральных трубопроводов и другие. Основная цель промышленной безопасности – предупреждение вредного воздействия опасных производственных факторов на персонал, население и окружающую среду, возникающих в результате аварий и инцидентов на опасных производственных объектах», - подчеркнул вице-министр.
При этом, заключил он, меры по сокращению требований для бизнеса и ослаблению государственного регулирования в области промышленной безопасности, включая сокращение государственных функций в чувствительных сферах, сопряженных с прямыми угрозами для жизни и здоровья людей, создали предпосылки к снижению уровня дисциплины на производстве и, как следствие, к росту травматизма в результате аварий.
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