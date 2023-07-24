10 человек погибли из-за обрушения крыши школьного спортзала в Китае

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - В результате обрушения крыши спортивного зала средней школы в городе Цицикар провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая погибли 10 человек, еще один находится под завалами. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Обрушение крыши спортивного зала средней школы г. Цицикар произошло в воскресенье, 23 июля. На момент происшествия в корпусе находилось 19 человек, из которых четверо спаслись самостоятельно, а 15 человек оказались под завалами.

Уточняется, что еще один человек по-прежнему находится под завалами. Продолжается поисково-спасательная операция. О причинах обрушения крыши не сообщается.

Власти провинции Хэйлунцзян поручили провести полное расследование ЧП.