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10 человек погибли и еще 117 пострадали при взрыве автоцистерны на востоке Китая

13 Июня 2020 20:05
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10 человек погибли и еще 117 пострадали при взрыве автоцистерны на востоке Китая

ХАНЧЖОУ. КАЗИНФОРМ - 10 человек погибли и еще 117 пострадали в результате взрыва автоцистерны сегодня в провинции Чжэцзян на востоке Китая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

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Как сообщили местные власти, автоцистерна взорвалась и съехала со скоростной магистрали.


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#Происшествия   #Китай   #Видео  
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