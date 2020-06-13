10 человек погибли и еще 117 пострадали при взрыве автоцистерны на востоке Китая

ХАНЧЖОУ. КАЗИНФОРМ - 10 человек погибли и еще 117 пострадали в результате взрыва автоцистерны сегодня в провинции Чжэцзян на востоке Китая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

Как сообщили местные власти, автоцистерна взорвалась и съехала со скоростной магистрали.



