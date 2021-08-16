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10 человек плавали на байдарках во время крупного пожара в ЗКО

16 Августа 2021 20:35
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10 человек плавали на байдарках во время крупного пожара в ЗКО

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 10 человек плавали на байдарках во время крупного пожара в ЗКО, спасатели эвакуировали их в безопасное место, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

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По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, 16 августа около 15:00 между поселками Трекино и Володарка загорелась сухая трава. Пожар начался на территории Январцевского коммунального государственного учреждения по охране лесов и животного мира. Ориентировочная площадь пожара составила восемь гектаров травы и пять гектаров леса, где горят клены и тополя.

Специалисты объявили пятый класс пожарной опасности, при ДЧС ЗКО развернут оперативный штаб.


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#Западно-Казахстанская область   #Происшествия  
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