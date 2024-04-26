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    07:23, 26 Апрель 2024 | GMT +6

    10 человек эвакуировали спасатели из автобуса в Акмолинской области

    эвакуация людей
    Фото: ДЧС Акмолинской области

    10 человек эвакуировали спасатели из сломавшегося автобуса в Акмолинской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ДЧС. 

    В 03:46 на автодороге «Астана-Петропавловск» на 378 км из технически не исправного рейсового автобус «Екатеринбург — Караганда» эвакуированы 10 человек, из них один ребенок.

    — Два гражданина Российской Федераций и восемь граждан Республики Казахстан эвакуированы в железнодорожный вокзал города Акколя. В медицинской помощи не нуждались. Время завершения работ в 05:15, — сообщили в ДЧС.

    эвакуация
    Фото: ДЧС Акмолинской области

    На эвакуационные работы выезжали спасатели Аккольского района.

    эвакуация
    Фото: ДЧС Акмолинской области

     

    Теги:
    ДЧС МЧС Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Транспорт Автобус Эвакуация Происшествия Акмолинская область
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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