10 человек эвакуировали спасатели из автобуса в Акмолинской области

10 человек эвакуировали спасатели из сломавшегося автобуса в Акмолинской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

В 03:46 на автодороге «Астана-Петропавловск» на 378 км из технически не исправного рейсового автобус «Екатеринбург — Караганда» эвакуированы 10 человек, из них один ребенок.

— Два гражданина Российской Федераций и восемь граждан Республики Казахстан эвакуированы в железнодорожный вокзал города Акколя. В медицинской помощи не нуждались. Время завершения работ в 05:15, — сообщили в ДЧС.

Фото: ДЧС Акмолинской области

На эвакуационные работы выезжали спасатели Аккольского района.