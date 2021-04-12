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    11:38, 12 Апрель 2021 | GMT +6

    10 авиапассажиров прибыли в Казахстан без ПЦР-справок

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 11 апреля 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 29 международных авиарейсов из Германии, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, Шри-Ланки, Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана, Украины и Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.

    Из 4 020 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 4 010 человек, без справок прибыли 10 граждан РК.

    В том числе:

    в аэропорт г. Алматы – 19 рейсов, 2 600 пассажиров, со справками – 2 590, без справок - 10;

    в аэропорт г. Нур-Султан – 7 рейсов, 1 074 пассажира, все со справками;

    в аэропорт г. Шымкент – 3 рейса, 346 пассажиров, все со справками.

    Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

    По результатам ПЦР-анализа, у всех 28 граждан РК, прибывших 10 марта, тестирование показало отрицательный результат.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Транспорт Общество
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