10 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

77 лет назад (1947) родился БЕЙСЕНБАЙУЛЫ Жарылкап — публицист, журналист-исследователь.

Фото: adebiportal.kz

Родился в Южно-Казахстанской (Туркестанской) области. Окончил Казахский государственный университет (1969).

Трудовая деятельность: литературный сотрудник, заведующий отделением, исполняющий секретарь газеты «Лениншіл жас» (ныне — «Жас Алаш») (1969-1990); первый главный редактор газеты «Ана тілі» (1990-1997); заместитель директора «Казахского информационного агентства» (с 1997 года); главный редактор казахской редакции АО «Национальная компания «Казинформ» (с 2002 года); главный редактор журнала «Мәдени мұра» (2014-2017).

Автор книг на казахском языке: «По следам Чокана» (1977), «Единственное яблоко, восхитившее весь Париж» (1981), «В мире казахского этикета» (1982), «Судьба Чокана» (1987), «Казахская генеалогия» (1994), «По следам подлинной истории пратюрков» (2006), историко-биографического романа-эссе «Чокан» (2009) и монографии «Прототюркские культуры Центральной Азии: этногенетические аспекты» (2015).

В 2015 и 2016 годах в издательстве «Фолиант» (Астана) на русском языке вышла историко-биографическая книга Ж. Бейсенбайулы «Чокан Валиханов». Презентация первого издания этой книги состоялась в конце 2015 года в Москве, в штаб-квартире Русского географического общества. В 2015 году по проекту Международной тюркской академии (Астана) в свет вышла его монография «Орталық Азиядағы арғытүрк сипатты мәдениеттер: этнотектік аспектілер».

Является обладателем приза Союза молодежи Казахстана (1982).

64 года назад (1960) родился ТУРЛАШОВ Лаззат Махатович — депутат маслихата Алматинской области.

Фото: parlam.kz

Родился в Алматинской области. Окончил Алма-Атинский институт инженеров железнодорожного транспорта, инженер-строитель (1984).

Трудовая деятельность: рабочий стройучастка совхоза (1977); методист по спорту, бригадир, мастер, старший прораб стройучастка совхоза (1986-1988); прораб Каскеленского межрайонного промышленного объединения (1988-1989); начальник участка кооператива «Тургай» (1989-1990); прораб Чемолганского АТО «Сельхозхимия» (1990-1994); председатель кооператива «Строитель-2» (1994-1995); начальник ТЭО, начальник хозрасчетного строительного участка АО «Алматыагрохим» (1995-1997); аким Горносадоводческого сельского округа (1997-1998); аким Гульдалинского сельского округа (1998-2006); заместитель акима Карасайского района (2006-2007); аким Жамбылского района Алматинской области (2007-2009); аким Карасайского района Алматинской области (2009-2011); депутат Сената Парламента РК, член Комитета по финансам и бюджету (2011, 2014-2016); первый заместитель акима Алматинской области (2016-2023).

На занимаемой должности — с марта 2023 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2012), медалями «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Республикасының Конституциясына 10 жыл» (2005), «10 жыл Астана» (2008), «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл» (2012).

56 лет назад (1968) родился АБЖАНОВ Бауржан Садыкович — заместитель главнокомандующего Национальной гвардией Республики Казахстан.

Фото: Национальная гвардия Республики Казахстан

Родился в Кокчетавской (ныне — Акмолинской) области. Окончил Новосибирское высшее военное командное училище МВД СССР (1990); Военную академию им. М. В. Фрунзе (1998); Академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, г. Москва (2013).

Трудовая деятельность: командующий войсками регионального командования; начальник инспекторско-аналитического управления — секретарь Военного совета Национальной гвардии РК (2016-2018); начальник Военного института Национальной гвардии Республики Казахстан (2018-2022).

На занимаемой должности — с июля 2022 года.

46 лет назад (1978) родился КИЛЫБАЙ Нурдаулет Игликулы — генеральный директор — председатель правления АО «Озенмунайгаз».

Фото: lada.kz

Родился в Мангистауской области. Окончил Алматинский институт инженеров железнодорожного транспорта, инженер (1999); Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева, экономист (2003).

Трудовая деятельность: дежурный по станции Атырауского отделения перевозок (1999-2000); приемосдатчик, старший приемосдатчик грузов по подъездным путям станции Астана (2000-2002); главный специалист, начальник отдела дирекции магистральной сети АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (2002-2005); начальник отдела, начальник управления экономики и тарифной политики, заместитель председателя Комитета транспорта и путей сообщения Министерства транспорта и коммуникации РК (2005-2009); президент АО «Вокзал-Сервис» (2009-2010); управляющий директор АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» по пассажирским перевозкам (2010); председатель комитета транспорта и путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций РК (2010-2011); советник президента АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (2011); директор филиала АО «НК «Қазақстан темір жолы» — «Мангистауское отделение дороги» (2011-2012); председатель Комитета транспорта и коммуникаций путей сообщения МТК РК (2012-2013); управляющий директор — руководитель аппарата АО «НК «ҚТЖ» (2013-2015); исполняющий обязанности президента АО «Пассажирские перевозки», председатель правления АО «Пассажирские перевозки» (с 2015 года); исполнительный директор — президент АО «Пассажирские перевозки» (2017); председатель правления — генеральный директор АО «Теміржолсу» (2017-2018); заместитель акима Мангистауской области (2018-2020); аким г. Актау (2020-2022); заместитель акима Мангистауской области (2022-2023).

На занимаемой должности — с января 2023 года.

Награжден медалями «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл» (2006), «Ерен еңбегі үшін» (2013), нагрудным знаком «Біртұтас Қазақ темір жолдарына 50 жыл» (2008), памятным знаком «Қазақстан темір жолына 110 жыл» (2014).

34 года назад (1990) родился БИСЕМБИЕВ Жасулан Оракович — заместитель акима Атырауской области.

Фото: Акимат Атырауской области

Родился в Атырауской области. Окончил Атырауский государственный университет им. Х. Досмухамедова, финансы (2011); Астраханский государственный университет, социология (2020).

Трудовая деятельность: председатель молодежного общественного объединения «Тарлан-Атырау» (2008-2011); помощник председателя КГП «Атырау-Акпарат» (2011-2013); главный специалист отдела организационно-инспекторского отдела аппарата акима Атырауской области (2013); руководитель КГУ «Молодежный центр г. Атырау» (2013-2016); заместитель руководителя управления по вопросам молодежной политики Атырауской области (2016); руководитель управления по вопросам молодежной политики Атырауской области (2016-2017); руководитель управления внутренней политики Атырауской области (2017-2020); руководитель по внешним связям компании «Гате Иншаа» (2020-2021); директор департамента НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» (2021-2022); заместитель председателя правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» (2022).

На занимаемой должности — с августа 2022 года.