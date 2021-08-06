10 аппаратов оксигенотерапии – подарок Кызылординской инфекционной больнице
КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Кызылординской областной инфекционной больнице спонсоры подарили 10 высокопоточных аппаратов кислородной терапии, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Материально-техническая база областной инфекционной больницы улучшилась. При поддержке компании «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз» лечебному учреждению переданы высокопоточные аппараты оксигенотерапии. Эти 10 новых медицинских устройств доставлены из Гонконга. Компания затратила на них 24,5 миллиона тенге. Новые аппараты поставлены по просьбе областного управления здравоохранения с целью борьбы с коронавирусной инфекцией. Специалисты АО «Национальный кардиохирургический центр» предлагают использовать эти аппараты для пациентов с дыхательной недостаточностью.
Отметим, ранее компания выделила 58 миллионов тенге на установку кислородной станции в Казалинской межрайонной больнице.
Напомним, в Кызылординской области 89 человек с КВИ находятся в тяжелом состоянии.
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