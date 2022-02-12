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10,8 тысяч казахстанцев полностью вакцинировались за сутки
12 Февраля 2022 08:24
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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По состоянию на 12 февраля 2022 года, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 289 074 человек (+9515), вторым компонентом провакцинировано 8 865 941 человек (+10890).
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