10,7 трлн тенге налоговых поступлений поступило в госбюджет за 2021 год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 10,7 трлн тенге налоговых поступлений поступило в государственный бюджет за 2021 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет государственных доходов РК.

Как сообщили в ведомстве, план по налоговым поступлениям в государственный бюджет за 2021 год исполнен на 103,6% (при плане 10 346,9 млрд. тенге поступило 10 724,3 млрд. тенге с перевыполнением на 377,4 млрд. тенге), в сравнении с 2020 год с ростом на 25,3% или на 2 163,1 млрд. тенге, в том числе:

- республиканский бюджет исполнен на 102,1% (при плане 6 913,8 млрд. тенге поступило 7 057,9 млрд. тенге с перевыполнением на 144,1 млрд. тенге), в сравнении с 2021г. с ростом на 26,6% или на 1 482,1 млрд. тенге.

- местный бюджет исполнен на 106,8% (при плане 3 433,1 млрд. тенге поступило 3 666,4 млрд. тенге, с перевыполнением на 233,3 млрд. тенге), с ростом к 2020г. на 22,8% или на 681,0 млрд. тенге.

В сравнении с 2020 г., наибольшие суммы роста поступлений в республиканский бюджет наблюдаются по корпоративному подоходному налогу на 533,7 млрд. тенге или на 34,2%, экспортная таможенная пошлина на нефть на 441,0 млрд. тенге или в 1,8 раз, НДС на импорт из стран ЕАЭС на 235,8 млрд. тенге или на 34,7%, НДС на импорт из третьих стран на 149,3 млрд. тенге или на 23,1% и налог на добычу полезных ископаемых на 116,8 млрд. тенге или на 35,1%.

На рост поступлений повлияли следующие факторы.

За 2021 г. по сравнению с 2020 г. наблюдается рост цен на основные экспортные позиции, в том числе на нефть на 68,7%, медь на 50,8%, алюминий на 44,2%, цинк на 32,2%, серебро на 22,5%, свинец на 20,4% и золото на 1,7%. Ставка вывозной таможенной пошлины на сырую нефть выросла на 69,2% (средняя ставка за 2020 г. – 37,9$ за 1 тонну, 2021 г. – 64,2$ за 1 тонну).

Товарооборот с третьими странами за 2021 г. увеличился на 14,1% (экспорт вырос на 25,8%, импорт снизился на 6,2%).

Оборот по реализации за 2021 г. в сравнении с 2020 г. увеличился на 58,7% (с 93 231 млрд. тенге до 147 991 млрд. тенге).

Средняя выручка онлайн ККМ на одного налогоплательщика за 2021 г. увеличилась на 16,6% (с 38,3 млн. тенге до 44,7 млн. тенге).