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10,5 млн тенге за подряд: в даче взятки подозревают руководителя предприятия в Рудном

22 Января 2020 17:25
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10,5 млн тенге за подряд: в даче взятки подозревают руководителя предприятия в Рудном

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Костанайской области начато досудебное расследование в отношении директора подрядной организации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу РК.

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Он подозревается в даче взятки бывшему руководителю ГУ «Рудненский городской отдел строительства» акимата города Рудный в сумме 10,5 млн тенге за заключение договора о государственных закупках работ по газификации в городе Рудный.

Процессуальное задержание не применялось в связи с признанием вины и дачей подозреваемым и его адвокатом обязательства о явке.

Как отмечалось ранее, в отношении бывшего руководителя Рудненского городского отдела строительства проводится досудебное расследование по подозрению в получении взятки и хищении бюджетных средств.

Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их вины будет принято судом.


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Ключевые слова: Костанайская область,
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