10,5 млн тенге за подряд: в даче взятки подозревают руководителя предприятия в Рудном
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Костанайской области начато досудебное расследование в отношении директора подрядной организации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу РК.
Он подозревается в даче взятки бывшему руководителю ГУ «Рудненский городской отдел строительства» акимата города Рудный в сумме 10,5 млн тенге за заключение договора о государственных закупках работ по газификации в городе Рудный.
Процессуальное задержание не применялось в связи с признанием вины и дачей подозреваемым и его адвокатом обязательства о явке.
Как отмечалось ранее, в отношении бывшего руководителя Рудненского городского отдела строительства проводится досудебное расследование по подозрению в получении взятки и хищении бюджетных средств.
Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их вины будет принято судом.
- В Костанайской области более 200 человек отказались от вацинации
- Нигерийский футболист подписал контракт с казахстанским клубом
- Семья погибшего полицейского Дархана Базарбаева получит квартиру в Костанае
- В Костанайской области вырос уровень средней зарплаты
- Шторм ожидается в столице и нескольких областях республики
- МВД скорбит о трагической гибели полицейского Дархана Базарбаева
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана