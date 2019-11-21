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10,2 млрд тенге перечислили павлодарцы за обязательное медстрахование

21 Ноября 2019 09:21
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10,2 млрд тенге перечислили павлодарцы за обязательное медстрахование

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Объём накоплений в региональном филиале Фонда социального медстрахования сложился из суммарных отчислений работодателей и ИП, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В Фонде социального медицинского страхования озвучили цифры поступлений за последний месяц. Работодатели и индивидуальные предприниматели Павлодарской области внесли 10,2 миллиарда тенге за обязательное социальное медицинское страхование», - сообщили в филиале по Павлодарской области НАО «Фонд социального медицинского страхования». В Павлодарской области лидером по платежам среди городов назвали Павлодар, среди районов – Баянаульский, Щербактинский и Павлодарский. «Продолжается поступление платежей в виде отчислений работодателей за наёмных работников. Все поступившие средства хранятся в Национальном банке, с которым заключён договор доверительного управления, и в последующем будут направлены на оплату услуг, оказываемых в рамках медстрахования, - рассказал директор Павлодарского филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» Айдар Ситказинов. - До старта медпомощи по ОСМС Фонд социального медицинского страхования также финансирует гарантированный объём бесплатной медицинской помощи на средства из бюджета».

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Ключевые слова: Павлодарская область, Здравоохранение,
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Антон Гагарин

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