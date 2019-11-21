10,2 млрд тенге перечислили павлодарцы за обязательное медстрахование

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Объём накоплений в региональном филиале Фонда социального медстрахования сложился из суммарных отчислений работодателей и ИП, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В Фонде социального медицинского страхования озвучили цифры поступлений за последний месяц. Работодатели и индивидуальные предприниматели Павлодарской области внесли 10,2 миллиарда тенге за обязательное социальное медицинское страхование», - сообщили в филиале по Павлодарской области НАО «Фонд социального медицинского страхования». В Павлодарской области лидером по платежам среди городов назвали Павлодар, среди районов – Баянаульский, Щербактинский и Павлодарский. «Продолжается поступление платежей в виде отчислений работодателей за наёмных работников. Все поступившие средства хранятся в Национальном банке, с которым заключён договор доверительного управления, и в последующем будут направлены на оплату услуг, оказываемых в рамках медстрахования, - рассказал директор Павлодарского филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» Айдар Ситказинов. - До старта медпомощи по ОСМС Фонд социального медицинского страхования также финансирует гарантированный объём бесплатной медицинской помощи на средства из бюджета».