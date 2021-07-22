10-15 летальных случаев от КВИ регистрируют в день в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице в день регистрируется порядка 10-15 летальных случаев от коронавируса. Об этом сообщили в управления общественного здравоохранения города Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Тимур Муратов на брифинге заявил, что ситуация очень тревожная и призвал граждан соблюдать карантинные ограничения.

«На сегодня в столице более 320 тыс. человек получили 1 компонент вакцины», - сказал Тимур Муратов.

По данным ведомства, в день регистрируется порядка 10-15 летальных случаев от коронавируса. За минувшие сутки госпитализированы 333 человека.

Система здравоохранения испытывает определенные ресурсные трудности, но работа по борьбе с ковидом не прекращается.

Из развернутых инфекционных коек свободными остаются только 1 006, в том числе 62 реанимационные.

Ранее сообщалось, что в столице полностью завершили курс иммунизации свыше 206 тысяч граждан.