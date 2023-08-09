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10,1 км в честь 101-летия Талгата Бегельдинова пробегут казахстанские военнослужащие

Редактор:  
Гульмира Байзакова
9 Августа 2023, 23:00
10,1 км в честь 101-летия Талгата Бегельдинова пробегут казахстанские военнослужащие Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Триатлон парке «Астана» состоится забег, посвященный 101-ой годовщине со дня рождения дважды Героя Советского Союза генерал-майора авиации Талгата Бегельдинова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

«Единственный казах, которого дважды удостоили звания Героя Советского Союза, Талгат Бегельдинов стал легендой еще при жизни. Его подвиги в небе казались немыслимыми, но показания врагов и свидетельства сослуживцев доказали – это реально. Память о нем должна жить и передаваться из поколения в поколение. Мы уверены, что забег «101 год – 10,1 км» станет хорошим месседжем для казахстанцев, и они с удовольствием примут участие в этом спортивном событии», – отмечается в анонсе организаторов, которые приглашают на мероприятие не только профессионалов, но и любителей бега.

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Инициативу общественного объединения «Атамның аманаты» поддержали Министерство обороны, Национальная гвардия и столичный акимат.

Торжественное открытие начнется с почетного круга военнослужащих Вооруженных сил, Пограничной службы КНБ и Национальной гвардии.

В рамках мероприятия состоится также выступление военных ансамблей Министерства обороны, Национальной гвардии, творческих коллективов столицы и дефиле роты почетного караула. Будет организована ярмарка.

Боевой путь Талгат Якубекович Бегельдинов начал рядовым пилотом, а закончил войну командиром эскадрильи гвардейского авиаполка. В годы войны на штурмовике Ил-2 он выполнял самые сложные и ответственные задания. Неоднократно попадал в смертельно опасные переделки, получал ранения, но был непреклонен в желании выстоять и победить.

Подвиги Талгата Бегельдинова, рисковавшего жизнью ради победы, навечно вписаны в историю Казахстана.


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