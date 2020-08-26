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1 сентября в школах Казахстана пройдут онлайн-линейки

26 Августа 2020 22:31
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1 сентября в школах Казахстана пройдут онлайн-линейки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 1 сентября в школах Казахстана пройдут онлайн-линейки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства образования и науки РК.

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«1 сентября — День знаний. В школах пройдут онлайн-линейки, посвященные Дню знаний и началу учебного года. Дети в школу не приходят, присутствуют на онлайн-линейках через доступные устройства и средства связи», - отметили в МОН.


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#Образование   #МОН  
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