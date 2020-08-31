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1 сентября в 11.00 Глава государства выступит с Посланием народу Казахстана

31 Августа 2020 18:52
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1 сентября в 11.00 Глава государства выступит с Посланием народу Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завтра, 1 сентября, в 11.00 Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании Палат Парламента, передает МИА «Казинформ».

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Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Берик Уали в Facebook.

«Прямую трансляцию Послания будут вести все казахстанские телеканалы и основные радиостанции», - проинформировал Б. Уали.

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#Президент Казахстана  
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