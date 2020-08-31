1 сентября в 11.00 Глава государства выступит с Посланием народу Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завтра, 1 сентября, в 11.00 Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании Палат Парламента, передает МИА «Казинформ».

Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Берик Уали в Facebook.

«Прямую трансляцию Послания будут вести все казахстанские телеканалы и основные радиостанции», - проинформировал Б. Уали.