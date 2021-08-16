1 сентября начинается отбор кандидатов в Президентский кадровый резерв
НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – 1 сентября начинается отбор кандидатов в Президентский молодежный кадровый резерв. Об этом сообщила Председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова, передает корреспондент МИА «Казинформ»,
«Учитывая положительный опыт предыдущего отбора в резерв, руководством страны было принято решение продолжить работу по отбору в резерв уже на системной основе. Так, в соответствии с поручением Главы государства, Национальной комиссией по молодежному кадровому резерву при Президенте утвержден порядок отбора в резерв и план его проведения, в соответствии с которыми мы начинаем отбор в резерв с 1-го сентября текущего года. По итогам будет отобрано 50 резервистов для государственного сектора», - отметила Анар Жаилганова.
Ранее были озвучены требования к кандидатам на отбор в Президентский кадровый резерв.
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