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1 сентября - количество просмотров Kundelik составило 3,7 млн

1 Сентября 2020 18:01
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1 сентября - количество просмотров Kundelik составило 3,7 млн

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова рассказала об итогах первого учебного дня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Учебный процесс сегодня начали более 3 млн наших школьников в более чем 7 тысячах школ. В том числе 352 тысячи первоклассников. На сегодняшний день более 60% школьников с 1 по 4 классы пошли в дежурные классы. В дистанционном формате учебный год начали порядка 2,6 млн наших школьников», - сказала Шолпан Каринова во время онлайн-эфира.

Она напомнила, что школы заключили договоры для организации дистанционного обучения с образовательными интернет-платформами.

«Основной электронный журнал, которым пользуются дети и учителя – это Kundelik. По состоянию на 15:00 журналом сегодня в секунду пользовались порядка 6,2 тысячи уникальных пользователей. Количество просмотров на платформе составило 3,7 млн. В целом наш мониторинг показывает, что система электронных журналов Kundelik работала в штатном режиме, без сбоев», - отметила спикер.

«Кроме того, основные образовательные интернет-платформы, на которых работали школы также работали в плановом режиме. По состоянию на 15:00 отмечается 2,2 млн просмотров сессий на этих интернет-платформах, а размещенный контент посмотрели более 6,8 млн пользователей. Это школьники, педагоги и родители», - заключила вице-министр.



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#Образование   #МОН   #Коронавирус в РК  
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Азамат Сыздыкбаев

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