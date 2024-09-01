1 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

76 лет назад (1948) родился ИЗМУХАМБЕТОВ Бактыкожа Салахатдинович - видный государственный деятель Республики Казахстан.

Родился в Гурьевской (ныне - Атырауской) области. Окончил Уфимский нефтяной институт, горный инженер (1966-1971).

Трудовая деятельность: помощник бурильщика, бурильщик в Прорвынской конторе бурения объединения «Эмбанефть» (п. Саргамыс Атырауской области) (1971-1972); старший инженер лаборатории технологии бурения Казахского геологоразведочного научно-исследовательского нефтяного института (КазНИГРИ, г. Атырау) (1972-1973); старший инженер, начальник отряда технического нормирования и научной организации труда управления «Казнефтегазразведка» (г. Атырау) (1973-1978); заведующий лабораторией, заведующий отделом, заместитель директора по научной работе КазНИГРИ (г. Атырау) (1978-1983); старший инженер Советской нефтеразведочной экспедиции (г. Аден, Йемен) (1983-1987); заведующий лабораторией КазНИГРИ (г. Атырау) (1987-1988); главный технолог, начальник Атырауской опытно-методической экспедиции (п. Придорожный, Атырауской области) (1988-1991); начальник отдела технологии бурения и освоения глубоких скважин Государственного комитета, затем Министерства геологии и охраны недр РК (1991-1992); начальник управления нефти и газа Министерства геологии и охраны недр РК (г. Алматы) (1992-1993); генеральный директор совместного предприятия «Казахтуркмунай» (г. Астана), исполнительный директор по морским проектам ЗАО «НК КазМунайГаз» (г. Астана), генеральный директор морской нефтяной компании «КазМунайТениз» (г. Астана), управляющий директор по управлению долями СПЗАО «НК КазМунайГаз» (г. Астана) (1993-2003); первый вице-министр энергетики и минеральных ресурсов РК (2003-2006); министр энергетики и минеральных ресурсов РК (2006-2007); аким Западно-Казахстанской области (2007-2012); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, заместитель председателя Мажилиса Парламента РК (01.2012-08.2012); аким Атырауской области (2012-2016); председатель Мажилиса Парламента РК VI созыва (03.2016-06.2016); председатель Центрального совета Республиканского общественного объединения «Организация ветеранов» (с 2016 года); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (2016-2021).

64 года назад (1960) родился РАУ Альберт Павлович - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва, председатель Комитета по экономическим реформам и региональному развитию.

Родился в Костанайской области. Окончил Рудненский филиал Казахского политехнического института, горный инженер-электрик (1982); Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации, экономист-менеджер (2004).

Трудовая деятельность: энергетик Коржункольского рудника ССГОКа г. Лисаковска Костанайской области (1984-1986); председатель профкома Коржункольского рудника ССГОКа Лисаковска Костанайской области (1986-1991); заместитель начальника хозрасчетного коммерческого управления исполкома Лисаковского городского Совета народных депутатов Костанайской области (1991-1992); председатель Лисаковского городского Совета народных депутатов (1992-1993); заместитель главы Лисаковской городской администрации (1993-1994); глава администрации, аким Лисаковска - председатель административного совета Лисаковской специальной экономической зоны (1994-2004); заместитель акима Костанайской области (2004-2006); председатель правления АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Сарыарка» (2007-2008); аким Акмолинской области (2008-2010); первый вице-министр индустрии и новых технологий РК (2010-2014); заместитель министра по инвестициям и развитию РК (2014- 2016); первый вице-министр по инвестициям и развитию РК (2016-2017); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по финансам и бюджету (2017-2021).

На занимаемой должности с января 2021 года.

58 лет назад (1966) родился БОТАКАНОВ Еркин Советбекович - заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан - Главнокомандующий Национальной гвардией.

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище им. маршала Советского Союза Конева И.С. (1987); Военную академию ВС РК (2003); Военную академию Генерального штаба ВС Российской Федерации, г. Москва (2014).

Трудовая деятельность: командир взвода в/ч 43093 ВС СССР; командир роты, командир полка Республиканской гвардии РК (1990-2006); старший офицер отдела службы войск и безопасности военной службы управления боевой подготовки, командир соединения в/ч 6637 Внутренних войск МВД РК (2006-2009); заместитель командующего внутренними войсками - заместитель председателя Комитета внутренних войск МВД РК (2009-2010); первый заместитель Главнокомандующего внутренними войсками - начальник главного штаба - заместитель председателя Комитета внутренних войск МВД РК (2010-2013); командующий региональным командованием «Орталық» Национальной гвардии РК (2014-2020); первый заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией - начальник главного штаба г. Нур-Султан (2020-2022).

На занимаемой должности с января 2022 года.

46 лет назад (1978) родился ИБРАЕВ Ержан Вакасович - командующий войсками Регионального командования «Астана».

Родился в г. Семей. Окончил Алматинское ВВУ по специальности «командная тактическая мотострелковых войск» (1995); национальный университет обороны по специальности «управление оперативно-тактическое (менеджмент)» (2009); военная академия Генерального штаба ВС РФ, по специальности: «национальная безопасность и оборона государства» (2020).

Трудовая деятельность: прошел все ступени воинской службы от лейтенанта до полковника; проходил службу в различных должностях от командира взвода до заместителя командующего войсками (1995-2017).

На занимаемой должности с ноября 2023 года.

Также в этот день родились:

103 года назад (1921-2006) родился ЕРМЕКОВ Магауия Алимханулы - ученый, доктор геолого-минералогических наук, профессор, академик Национальной Академии наук Республики Казахстан, лауреат премии имени Александра Скочинского; участник Второй мировой войны.

Уроженец Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский горно-металлургический институт (совр. Казахский национальный технический университет имени Каныша Сатпаева), аспирантуру данного учебного заведения.

Трудовая деятельность: участковый, старший геолог, руководитель тематического отряда треста «Казахуглегеология»; старший научный сотрудник, руководитель лаборатории Химико-металлургического института Академии наук Казахстана (1958-1963); старший научный сотрудник, начальник лаборатории Карагандинского научно-исследовательского угольного института (1963-1968); начальник лаборатории Карагандинского отделения Восточного научно-исследовательского института безопасности труда в угольной промышленности (1968-1970); заведующий кафедрой геологии Карагандинского политехнического института (ныне - Карагандинский государственный технический университет) (1970-1989); профессор Карагандинского государственного технического университета (с 1989 года).

Специалист в области борьбы с газами в угольных шахтах. Автор нетрадиционного метода моделирования сложных процессов. Соавтор книг «Газоносность угольных бассейнов и месторождений Казахстана», «Газоносность угольных бассейнов и месторождений СССР», Статистико-детерминированный метод построения многомерных моделей с использованием ЭВМ (Караганда, 1988 г.), более 150 научных трудов.

Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями, знаком «Шахтерская слава» двух степеней.