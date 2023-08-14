1 погиб, 7 получили ранения при нападении на мавзолей на юге Ирана
Со слов заместителя губернатора провинции Фарс, нападавший является приверженцем религиозного течения такфиризм.
«Это произошло около 19:00 по местному времени … вооруженный террорист вошел на территорию святыни и начал стрелять… он был арестован», – заявил губернатор провинции Фарс Мохаммад-Хади Иманийе, передает Reuters.
По меньшей мере семь человек получили ранения, в том числе двое рабочих мавзолея и два паломника. На тот момент магазины в этом районе были закрыты.
Государственное телевидение сообщило, что территория храма была оцеплена.
Ни одна группировка не взяла пока на себя ответственность за нападение на святыню Шах-Черах.
На видео в иранских государственных СМИ видно, как паломники в панике бегут в поисках своих родственников.
В октябре прошлого года 13 человек стали жертвами крупного теракта на мавзолей Шах- Черах.