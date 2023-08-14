1 погиб, 7 получили ранения при нападении на мавзолей на юге Ирана

ТЕГЕРАН. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере один человек погиб, еще семеро пострадали в результате нападения на мавзолей Шах-Черах в городе Шираз на юге Ирана в воскресенье, сообщили местные власти. По предварительным данным, нападавший открыл огонь по людям после столкновения с охранниками у ворот храма, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на IRNA.

Со слов заместителя губернатора провинции Фарс, нападавший является приверженцем религиозного течения такфиризм.

«Это произошло около 19:00 по местному времени … вооруженный террорист вошел на территорию святыни и начал стрелять… он был арестован», – заявил губернатор провинции Фарс Мохаммад-Хади Иманийе, передает Reuters.

По меньшей мере семь человек получили ранения, в том числе двое рабочих мавзолея и два паломника. На тот момент магазины в этом районе были закрыты.

Государственное телевидение сообщило, что территория храма была оцеплена.

Ни одна группировка не взяла пока на себя ответственность за нападение на святыню Шах-Черах.

На видео в иранских государственных СМИ видно, как паломники в панике бегут в поисках своих родственников.

В октябре прошлого года 13 человек стали жертвами крупного теракта на мавзолей Шах- Черах.