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вчера 23:21
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1 октября завершается срок уплаты налога на имущество и землю для физических лиц
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 1 октября, завершается срок уплаты налога на имущество и землю для физических лиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет госдоходов РК.
«Согласно п.6 ст.532 Налогового кодекса Республики Казахстан, уплата налога на имущество производится в бюджет по месту нахождения объектов обложения не позднее 1 октября года, следующего за отчетным налоговым периодом. Также, согласно п.3 ст.514 Налогового кодекса Республики Казахстан, физические лица уплачивают в бюджет земельный налог, исчисленный налоговыми органами, не позднее 1 октября года, следующего за отчетным налоговым периодом.
Соответственно, уплата налогов на имущество и землю за 2018 год производится не позднее 1 октября 2019 года. Действующим Налоговым кодексом РК предусмотрено начисления суммы пени на сумму недоимки, за каждый день просрочки исполнения налогового обязательства», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Как напомнили в КГД, до конца текущего года действует налоговая амнистия для физических лиц, согласно правилам которой в случае уплаты физическим лицом основной суммы долга, пеня будет списана автоматически.
Пресс-служба Комитета государственных доходов подчеркивает, что распространяемая в социальных сетях и мессенджерах информация о том, что в случае непогашения долгов за истекшие налоговые периоды до 1 октября помимо пени будут начисляться штрафы в размере 8 мрп (около 20000 тенге) не соответствует действительности.
Налогоплательщики могут узнать наличие/отсутствие задолженности по налогам, пройдя по прямой ссылке.
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