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1 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Редактор:  
Дулат Молдабаев
1 Октября 2022, 08:00
1 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

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144 года назад (1878-1956) родился КОБЕЕВ Спандияр - писатель, представитель критического реализма в казахской литературе XХ века, общественный деятель, заслуженный учитель Казахской ССР, организатор новых школ в селах.

Родился в Тургайской области (ныне - Костанайской области). Учился в казахско-русской школе, основанной Ибраем Алтынсариным, на курсах по подготовке учителей начальной школы в Костанае. Преподавал русский язык и литературу казахским детям. В педагогической деятельности следовал методам преподавания Ибрая Алтынсарина.

Первая книга вышла в 1910 году в Казани и называлась «Үлгілі тәржіме» («Образцовый перевод») с переводами басен Ивана Андреевича Крылова и собственные басни. Он также составил учебник для чтения казахских школ «Примерное дитя» по принципу хрестоматии К. Ушинского «Родное слово». В книгу вошли переведенные им басни И. Крылова, легенды, стихи русских писателей педагогов, образцы казахского фольклора, короткие рассказы о природных явлениях и животном мире.

В 1913 году был издан первый казахский роман «Калым». Автор первого казахского романа «Выкуп» (1913), в котором он подверг критике патриархальный быт, угнетение аульной бедноты, бесправное положение женщины. Мемуары «Сбывшиеся мечты» (1951) носящие автобиографический характер, рисуют жизнь дореволюционного аула и коренные преобразования в казахской степи за годы Советской власти.

Принимал активное участие в строительстве советской школы в Казахстане, написал много статей по вопросам воспитания и образования подрастающего поколения. Педагогические взгляды отразились в научных статьях «Оқытушының беделді болуының маңызы», «Балаларды мәдениеттілікке тәрбиелеу», «Балаларды оқуға ынталандыру туралы» и др.

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110 лет назад (1912-1970) родился ОМАРОВ Ильяс Омарович - государственный и общественный деятель, поэт и публицист, литературный критик.

Родился в Тургайской области. Окончил Среднеазиатский планово-экономический институт, Академию общественных наук при ЦК КПСС.

Трудовая деятельность: директор торгового техникума в Кызыл-Орде (1933-1936); работник народного комиссариата легкой промышленности Казахской ССР (1936-1938); начальник отдела народного комиссариата государственного контроля Казахской ССР (с 1938 года); заместитель народного комиссара ВКП(б) (1941-1942); народный комиссар торговли Казахской ССР (1942-1945); заместитель председателя Совета народных комиссаров Казахской ССР (01.1945-08.1945); первый секретарь Восточно-Казахстанского областного комитета КП(б)К (1945-1948); секретарь ЦК КП(б)К по вопросам пропаганды и агитации (1948-1949); секретарь ЦК КП(б)К (1949-1951); слушатель Высшей партийной школы при ЦК КПСС (1953-1955); секретарь Северо-Казахстанского областного комитета КПК (1955-1959); директор киностудии «Казахфильм» (1959-1960); советник Совета министров Казахской ССР (1960-1961); заместитель, первый заместитель председателя Государственного комитета планирования Совета министров Казахской ССР (с 1961 года); министр культуры Казахской ССР (1967-1970).

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92 года назад (1930) родился ИСМАГУЛОВ Оразак Исмагулович - первый казахский антрополог, основатель антропологической школы в Казахстане, исследователь генетической структуры популяции казахов.

Родился в Костанайской области. Окончил Мендыгаринское педучилище (1950), исторический факультет Казахского государственного университета (1955).

Трудовая деятельность: учитель средней школы (1956); работал в Институте истории и этнологии АН Казахстана, стажер Алма-Атинского мединститута (1956-1957); работал в НИИ и музее антропологии при биологическом факультете МГУ (1958); аспирант Института этнологии и антропологии РАН (1958-1961); старший научный сотрудник (с 1965 года); заведующий отделом Свода исторических памятников Казахстана и новой истории Казахстана (1984-1986); заведующий лабораторией этнической антропологии Института истории и этнологии НАН РК (с 1989 года); руководитель лабораторией физической антропологии в Астане. Автор более 300 научных работ, из них 8 индивидуальных и коллективных монографий, О. Исмагулов организовал первую в Казахстане лабораторию этнической антропологии при Институте истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова КН МОН РК и лабораторию физической антропологии Центрального Государственного музея РК.

Благодаря исследованиям академика О. Исмагулова первые казахстанские антропологические материалы были использованы в качестве исторического источника информации по этногенезу и этнической истории казахского народа.

Доктор исторических наук (1984), профессор, академик НАН РК (2003, членкор 1994), член-корреспондент Болонской академии наук, лауреат премии им. Ч. Валиханова (1990), заслуженный деятель науки и техники РК (1998).

Награжден орденом «Құрмет» (2012) и медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011) и другими наградами.

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81 год назад (1941) родился СУЛЕЙМЕНОВ Тулеутай Скакович - первый министр иностранных дел Республики Казахстан после обретения независимости, государственный деятель Республики Казахстан, дипломат.

Родился в Семипалатинске. Окончил Карагандинский политехнический институт (1967), Дипломатическую академию МИД СССР (1980).

Трудовая деятельность: мастер цеха, секретарь комитета комсомола Карагандинского металлургического завода. (1969-1971); первый секретарь Темиртауского горкома ЛКСМ Казахстана, председатель городского Комитета народного контроля, второй секретарь Темиртауского горкома Компартии (1971-1977); слушатель Дипломатической академии МИД СССР (1977-1980); первый секретарь отдела стран Среднего Востока МИД СССР (1980-1981); консул Генерального консульства СССР в Мазари-Шарифе (Афганистан) (1981-1985); советник отдела стран Среднего Востока МИД СССР (1985-1988); советник посольства СССР в Исламской Республике Иран (1988-1991); министр иностранных дел РК (1991-1994); Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в США (1994-1996); Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Венгерской Республике, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Польше, Болгарии, Чехии, Словакии и Румынии по совместительству (1996-2001); Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Королевстве Бельгия, Чрезвычайный и Полномочный посол РК в Люксембурге, Нидерландах, глава представительства при Европейском Союзе в НАТО по совместительству (2001-2003); Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Республике Польше (2003-2005); директор Института дипломатии - вице-ректор Академии государственного управления при Президенте РК.

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60 лет назад (1962) родился МЫРЗАХМЕТОВ Аскар Исабекович - государственный деятель Республики Казахстан.

Родился в Чимкенте. Окончил Алма-Атинский зооветеринарный институт, зооинженер (1984).

Трудовая деятельность: младший научный сотрудник Казахстанского научно-исследовательского института каракулеводства (1984-1985); старший научный сотрудник Казахстанского научно-исследовательского института животноводства (1988-1991); вице-президент республиканской биржи «Казахстан», председатель правления Ассоциации бирж Средней Азии и Казахстана, президент АО «Электронный супермаркет» (1991-1995); генеральный директор инвестиционной фирмы «Tasmo» (1995-1996); генеральный директор АО «Агро-лизинг» (1996-1999); внештатный советник Премьер-Министра РК (1997-1999); председатель совета Форума предпринимателей Казахстана (03.1999-08.1999); вице-министр сельского хозяйства РК (1999-2002); первый вице-министр сельского хозяйства РК (2002-2005); исполняющий обязанности председателя Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства РК (2003-2004); министр сельского хозяйства РК (2005-2006); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Узбекистан (2006-2007); председатель правления АО «НК «СПК «Оңтүстік» (2007-2009); аким Южно-Казахстанской области (2009-2015); первый заместитель председателя партии «Нур Отан» (2015-2016); заместитель Премьер-Министра РК, министр сельского хозяйства РК (2016-2017); аким Жамбылской области (2018-2020).

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52 года назад (1970) родился АБЕНОВ Арман Таргынович - заместитель акима Костанайской области.

Родился в Костанайской области. Окончил Московскую сельскохозяйственную академию имени К.А. Тимирязева, ученый-агроном (1993); Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова, бакалавр экономики; Университет международного бизнеса, магистр государственного и местного управления (2009).

Трудовая деятельность: рабочий совхоза (1987); агроном, главный агроном бригады, заместитель директора по производственной части совхоза «Теректы» Октябрьского района Торгайской области (1993-2000); главный специалист аппарата акима Костанайской области, заместитель акима Костанайского района (2000-2005); аким Тарановского района Костанайской области (2005-2007); аким Житикаринского района Костанайской области (2007-2008); государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан (2008-2010); заместитель акима Костанайской области (2010-2011); руководитель аппарата акима Костанайской области (2011-2021); советник акима Костанайской области (04.2021-05.2021).

На занимаемой должности - с мая 2021 года.

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51 год назад (1971) родился АБИЛОВ Берик Ракатович - прокурор Костанайской области.

Родился в Жаркенте Талды-Курганской области. Окончил Казахский государственный университет им. аль-Фараби, правоведение.

Трудовая деятельность: стажер прокуратуры г. Талды-Курган (1993); старший следователь прокуратуры г. Талдыкорган; следователь по особо важным делам прокуратуры Алматы; старший следователь по особо важным делам, заместитель начальника, начальник отдела главного управления государственного следственного управления Республики Казахстан по Алматы; старший следователь, заместитель начальника следственного отделения милиции при Ауэзовском районном управлении внутренних дел Алматы; начальник следственного отдела Бостандыкского районного управления внутренних дел Алматы; прокурор, старший прокурор отдела прокуратуры Алматы; старший прокурор управления прокуратуры Алматы; начальник следственного управления департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по г. Алматы, по Западно-Казахстанской области; заместитель начальника, начальник департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Мангистауской области; начальник управления, заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК; работал на руководящих должностях в органах финансовой полиции; первый заместитель прокурора г. Нур-Султан (2018-2021).

На занимаемой должности - с мая 2021 года.

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48 лет назад (1974) родился ЕРДЕМБЕКОВ Бауржан Амангельдыевич - председатель правления - ректор некоммерческого акционерного общества «Университет имени Шакарима города Семей».

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил государственный университет «Семей», казахский язык и литература (1996, аспирантура (1999).

Трудовая деятельность: учитель казахского языка в средней школе им. Лекерова с. Аскаралы Жарминского района Восточно-Казахстанской области (1991-1992); преподаватель кафедры казахского языка и литературы Семипалатинского государственного университета (1999-2000); декан заочного факультета Семипалатинского университета им. М. Ауэзова (2001-2004); декан филологического факультета Семипалатинского университета им. М. Ауэзова (2004-2007); проректор по учебно-методической работе Семипалатинского университета им. М. Ауэзова (2007-2008); проректор по воспитательной работе и социальным вопросам Семипалатинского университета им. М. Ауэзова (2008-2009); декан психолого-педагогического факультета Семипалатинского государственного педагогического института (2009-2011); заведующий кафедрой казахской литературы филологического факультета Евразийского национального университета им. Льва Гумилева (2011-2012); проректор по стратегическому развитию и научной работе Восточно-Казахстанского государственного университета им. С. Аманжолова (2012-2017); ректор Актюбинского регионального государственного университета им. К. Жубанова (2017-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

Награжден медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Отличник образования Монголии» (2013); нагрудными знаками «За заслуги в развитии науки Республики Казахстан» (2009), «Ы. Алтынсарин» (2014).

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45 лет назад (1977) родился ШОЙКИН Галым Нурмагамбетович - председатель Комитета по развитию межэтнических отношений Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

Родился в Кокчетавской области. Окончил Евразийский национальный университет им. Льва Гумилева (2000); аспирантуру Института философии и политологии Национальной академии наук РК (2003); Академию государственной службы при Президенте РК (2004).

Трудовая деятельность: разнорабочий, помощник комбайнера, тракторист-машинист (1994); преподаватель Евразийского национального университета им. Льва Гумилева, ответственный редактор журнала «Известия ЕНУ. Серия «Философия, политология и социология» (2000); главный специалист, и.о. начальника отдела молодежной политики МКИОС РК, начальник информационно-аналитического отдела, начальник отдела по работе с молодежными организациями, информации и анализа Министерства культуры РК (2001-2003); главный эксперт, заведующий сектором социально-политического отдела, заведующий сектором отдела внутренней политики администрации Президента РК (2003-2009); первый заместитель председателя Акмолинского областного филиала НДП «Hyp Отан» (2009-2012); заместитель председателя Агентства РК по делам религий (2012-2014); председатель Комитета по делам религий Министерства культуры и спорта РК (2014-2016); председатель Комитета по делам религий Министерства по делам религий и гражданского общества РК (2016-2017); заведующий сектором администрации Президента Республики Казахстан (2017-2019); заведующий сектором администрации Президента Республики Казахстан (2017-2019); директор департамента по развитию межэтнических отношений (2019-2020); заместитель председателя Комитета по развитию межэтнических отношений Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан (2020-2021).

На занимаемой должности - с марта 2021 года.
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