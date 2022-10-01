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1 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

Редактор:  
Дулат Молдабаев
1 Октября 2022, 07:00
1 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

День работников радио в Казахстане

1 октября Постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 августа 2021 года объявлен официальным Днем работников радио.

Ранее, в ходе поздравления с профессиональным праздником работников средств массовой информации Глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках празднования 100-летия Казахского радио предложил объявить 1 октября Днем работников радио. Напомним, история трансляции радио в Казахстане началась в октябре 1921 года.

День пожилых людей в Казахстане

Отмечается в один день с Международным днем пожилых людей, который был провозглашен на 45-й сессии Генассамблеи ООН в декабре 1990 года и впервые отмечался в 1991 году. Каждый год его отмечают в десятках стран по всему миру, организовывая различные конгрессы, конференции и другие мероприятия, посвященные правам пожилых людей и их роли в обществе. А в Казахстане даже включили День пожилых людей в перечень официальных праздников и памятных дат.

Цель проведения этого дня заключается в том, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам людей пожилого возраста, способствовать повышению качества жизни таких людей.

Всемирный день вегетарианства

Впервые этот день был предложен Североамериканским вегетарианским обществом в 1977 году. Спустя год, в 1978 году, идею введения праздника поддержал Международный вегетарианский союз. Всемирный день вегетарианства призван повысить информированность населения планеты о преимуществах вегетарианского образа жизни.

Международный день музыки

Учрежден в 1975 году по инициативе Международного музыкального совета (IMC) при ЮНЕСКО. Решение о проведении Международного дня музыки было принято на 15-й Генеральной ассамблее IMC в Лозанне в 1973 году. Считается, что одним из инициаторов создания подобного праздника выступил композитор Дмитрий Шостакович.

Цель празднования заключается в том, чтобы показать человечеству всю важность и ценность музыки, напомнить о достижениях великих композиторов, которые сквозь века пронесли свою любовь к музыкальному творчеству.

Международный день кофе

Точной и единой даты в мировом сообществе празднования Дня кофе долгое время вообще не существовало. Только в 2014 году Международная кофейная ассоциация приняла решение об учреждении единой даты - 1 октября. В 2015 году Международный день кофе впервые отмечался в официальном статусе в рамках Всемирной выставки в Милане. С тех пор его ежегодно празднуют как минимум в 77 странах (членах Международной организации кофе).

СОБЫТИЯ

В 1718 году был основан Семипалатинск (Семей). Возникшая как пограничная и военно-опорная база Семипалатинская крепость по мере развития превращалась в важный пункт торговли. С самого основания города сюда приезжали для торга калмыки, бухарцы, ташкентцы, кокандцы. 1 октября 1854 года состоялось торжественное открытие Семипалатинской области. Семипалатинск из заштатного города сразу превратился в областной. До 1928 г. Семипалатинск был губернским городом, затем окружным. Вначале являлся центром Восточно-Казахстанской области, а с 1939 г. - Семипалатинской. В 1997 году Семипалатинская область была упразднена, ее территория вновь вошла в состав Восточно-Казахстанской области.

В 1791 году было основано село Зыряновское. В 1937 году село было переименовано в поселок, в 1941 году поселок был переведен в город районного значения, в 1952 году был отнесен к категории городов областного подчинения, в 2019 году город был переименован в Алтай.

В 1921 году Қазақ радиосы начало первую трансляцию из столицы Казахстана того периода - Оренбурга. В октябре 1926 года в связи с переносом столицы редакция переехала в Кызылорду, а 23 марта 1927 года в эфире впервые прозвучала казахская речь. И лишь 1 мая 1931 года радио вышло в эфир из Алматы - следующей столицы страны. С 1 октября 2012 года вещание проводится из современного медиацентра – Қазмедиа орталығы, который расположен в новом деловом центре Астаны и оснащен самой передовой техникой. У Казахского радио на сегодня - самая крупная радиовещательная сеть в нашей стране. Его слушают более 90% населения, а также жители приграничных районов России, Китая, Кыргызстана и Узбекистана. «Qazaq radiosy», как и радио Shalqar, Astana, Classic, входит в состав АО «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан».

В 1932 году в Уральске был основан педагогический институт, которому присвоено имя заместителя наркома просвещения СССР М.Н. Покровского, с 1937 года институт носил имя А.С. Пушкина. В послевоенные годы Уральский педагогический институт стал крупным учебным заведением, из стен его ежегодно выходило более 700 выпускников по 18 специальностям. В мае 1996 года Постановлением Правительства Казахстана Уральский педагогический институт был преобразован в Западно-Казахстанский гуманитарный университет им. А.С. Пушкина. 14 февраля 2000 года Постановлением Правительства Казахстана был создан Западно-Казахстанский государственный университет, в 2003 году ему присвоено имя Махамбета Утемисова.

В 1945 году поселок Самаркан был выделен из состава пригородной зоны Караганды и преобразован в город Темиртау. В тот период в Темиртау производилась сталь, электрическая и тепловая энергии, карбид кальция, уксусная кислота, цемент и шифер. К началу шестидесятых годов XX века и в последующие годы к ним прибавились синтетический каучук, сортовой прокат, стальной лист, кокс, минеральные удобрения, асбоцементные изделия, стеновые материалы и много другой продукции.

В 1992 году между Республикой Казахстан и Греческой Республикой были установлены дипломатические отношения. Посольство Республики Казахстан в Греческой Республике функционирует в Афинах с 2009 года.

Греческая Республика - государство в Южной Европе, в восточной части Средиземноморья, занимает южную часть Балканского полуострова и многочисленные острова, расположенные в Средиземном, Ионическом и Эгейском морях. Площадь - 132 тыс. км2. Столица - Афины. Официальный язык - греческий. Денежная единица - евро. Глава государства - президент, избираемый парламентом путем открытого голосования сроком на 5 лет (с правом одного переизбрания).

В 1998 году в Астане впервые прошел Республиканский фестиваль юных талантов «Шабыт». Конкурсанты в возрасте от 16 до 32 лет продемонстрировали свои способности в классической музыке, изобразительном и театральном искусстве, литературе. Особый конкурс был объявлен на лучшую песню об Астане.

В 2011 году в штаб-квартире Международной федерации университетского спорта (FISU) в Брюсселе казахстанская делегация представила заявочную книгу на проведение в Алматы Всемирной зимней универсиады 2017 года, в которой подробно рассказывается о готовности и возможностях дальнейшего развития города с тем, чтобы к сроку проведения Универсиады Алматы мог быть полностью готовым.

Официальное решение о проведении Универсиады в Казахстане было принято в Брюсселе на голосовании FISU 29 ноября 2011 года. XXVIII Всемирная зимняя Универсиада успешно прошла в Алматы с 29 января по 8 февраля 2017 года.

В 2013 году по итогам международной конференции по программе партнерства «Зеленый мост» и международной специализированной выставки «Астана ЭКСПО-2017», прошедшей в Астане, 8 стран - Казахстан, Россия, Кыргызстан, Беларусь, Монголия, Грузия, Германия и Черногория подписали Хартию о сотрудничестве в рамках программы партнерства «Зеленый мост».

Основное направление программы партнерства «Зеленый мост» - международное сотрудничество для обеспечения «зеленого» экономического роста, посредством передачи технологий, обмена знаниями и обеспечения финансовой поддержки для реализации инвестиционных проектов в Центральноазиатском регионе.

В 2015 году на Аллее звезд в Алматы, расположенной перед входом в ТРЦ MEGA Park, «зажжена» звезда Александра Винокурова. Звезду изготовил известный скульптор Нуркен Даукенов. Она расположена в 1 метре от звезды Ильи Ильина.

Александр Винокуров лично прибыл на церемонию открытия именной звезды, чтобы оставить отпечаток своей ладони и поставить подпись.

В 2016 году в городе Клагенфурте состоялось открытие Почетного консульства Республики Казахстан, деятельность которого будет распространяться на федеральную землю Каринтия.

Глава правительства Каринтии П. Кайзер приветствовал учреждение представительства Казахстана в Клагенфурте и отметил заинтересованность федеральной земли в налаживании сотрудничества с Южно-Казахстанской областью. Он призвал местных предпринимателей рассмотреть возможности сотрудничества с Казахстаном, использовав при этом возможности Почетного консульства для установления контактов и реализации совместных проектов.

В 2019 году по версии авторитетного глобального издания Asiamoney Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) назван лучшим в номинации «Проект (прогресс) года в рамках инициативы «Пояс и путь» в регионе Центральная и Восточная Европа и Центральная и Западная Азия. Торжественная церемония состоялась в Сингапуре, в ней приняли участие представители более 70 корпораций и финансовых институтов со всей Азии.

Asiamoney - специализированное деловое издание, входящее в группу Euromoney - традиционно проводит конкурс среди финансовых институтов Азии. Премия, учрежденная деловым изданием, является одной из наиболее почитаемых наград в данном регионе.

В 2020 году в Кентау был запущен в работу первый в Казахстане робот-сварщик «Yaskawa Motoman», главная задача которого - проведение сварочных работ трансформаторов. Восьмичасовую работу одного сварщика робот будет выполнять в течение 20 минут.

В 2021 году состоялась официальная церемония открытия Национального павильона Республики Казахстан на Всемирной выставке EXPO 2020 в городе Дубай (ОАЭ).

Для официальной делегации был проведен тур по павильону, который представлял собой путешествие сквозь прошлое, настоящее и будущее Казахстана, а также раскрывал тему выставки EXPO 2020 Dubai - «Объединяя умы, создавая будущее». Представители делегации остались под большим впечатлением от контентного наполнения павильона, в частности гостей восхитили зоны Пре-Шоу, Великая Степь и Мейн Шоу.


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