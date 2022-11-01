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1 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

1 Ноября 2022, 08:00
1 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
1 Ноября 2022, 08:00

1 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

89 лет назад (1933-2022) родился БАЙМАХАНОВ Мурат Таджимуратович - академик Национальной академии наук Республики Казахстан, академик Академии естественных наук Республики Казахстан, теоретик и организатор юридической науки Республики Казахстан, лауреат премии им. Ш. Уалиханова.

Уроженец Алматы. Окончил Московский государственный университет.

Трудовая деятельность: научный сотрудник, научный секретарь, заведующий отделом, заместитель директора, директор Института философии и права (Институт государства и права) (1962-1992); председатель Конституционного суда Республики Казахстан (1992-1995); проректор университета «Кайнар» (1995-1996); проректор по научной работе Высшей школы права «Әділет» (1996); проректор, декан юридического факультета университета «Кайнар» (1996-2002); заведующий кафедрой теории и истории государства и права Казахского государственного юридического университета (2005-2008); директор Института научной экспертизы и анализа при Казахском государственном юридическом университете (с 2008 года).

Автор более 300 научных публикаций, в том числе 20 монографий. Принимал участие в создании Конституции Республики Казахстан и законопроекта об органах государственного управления. Выступал с докладами на международных конгрессах в США, Франции, Бразилии и других странах.

Награжден медалями, почетными грамотами Верховного Совета КазССР.

86 лет назад (1936-2015) родился ЖУМАНИЯЗОВ Базарбай Сагидиевич - композитор, заслуженный деятель искусства Казахстана, народный артист Казахстана.

Родился в Западно-Казахстанской области. Окончил Алматинскую консерваторию (ныне - Казахская национальная консерватория им. Курмангазы) (1965).

Трудовая деятельность: музыкальный редактор на киностудии «Казахфильм» (1964-1965); заместитель музыкального редактора издательства «Мектеп» (1965-1966); преподаватель Алматинской консерватории (с 1997 г. - профессор) (1966-1998); заместитель председателя Союза композиторов Казахстана (1973-1984); директор Казахского театра оперы и балета им. Абая (1984-1987); 1-й секретарь члена правления Союза композиторов СССР (1991-1998).

Автор оперы «Махамбет» (1990), кантаты «Жер» (1967), «Отан туралы кантата» (1972), «Мерекелік шеру» (1980), «Достық» (1980), вокально-симфонической поэмы «Халқым туралы» (1969), «Кек әні» (1978) симфонической картины «Дала» (1976), симфонического кюя «Қуаныш» (1980), 2-х сюит (1985-1987) для симфонического оркестра, вокально-хореографической композиции «Айтыс» (1972), симфонической поэмы «1731 год» и множества песен, романсов, а также музыки к спектаклям и кинофильмам.

59 лет назад (1963) родился БАЙЖАНОВ Габит Жакыпбаевич - заместитель председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан - директор Службы внешней разведки.

Окончил Высшую школу Министерства безопасности РФ им. Ф. Дзержинского (1992); Академию внешней разведки РФ (1995).

Трудовая деятельность: заместитель директора службы «Барлау» Комитета национальной безопасности РК (2007); первый заместитель директора службы внешней разведки «Сырбар» (2009-2015); директор службы внешней разведки РК «Сырбар» (2015-2018); помощник Президента - секретарь Совета безопасности Республики Казахстан (2018-2019); директор Службы внешней разведки Республики Казахстан «Сырбар» (02.2019-10.2019).

На занимаемой должности - с октября 2019 года.


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